Bunte Beauty Days 2018: Prominente, Influencer, Experten und zahlreiche Beauty-Fans tummeln sich auf Münchner Schönheitsmesse

Am Samstag sind Beauty-Fans in München voll auf ihre Kosten gekommen: Nach dem erfolgreichen Start 2017 hat die vom Peoplemagazin Bunte veranstaltete Schönheitsmesse Bunte Beauty Days heute zum zweiten Mal ihre Tore geöffnet. Mit rund 5.000 Besuchern liegt die Gästezahl bereits am ersten Messetag über der Gesamtbesucherzahl der ersten Bunte Beauty Days 2017.

Erfolgreicher Auftakt der zweiten Bunte Beauty Days: Am Samstag, den 27. Oktober 2018, strömten rund 5.000 Besucher, darunter zahlreiche Prominente und Influencer, in die Halle C4 der Messe München, in der über 100 ausstellende Beauty-Marken und ein volles Programm warteten. Bereits am ersten Messetag konnte die Gesamtbesucherzahl der ersten Bunte Beauty Days 2017 übertroffen werden. An den Ständen der Aussteller konnten Treatments getestet, die neuesten Beauty-Produkte ausprobiert und gekauft sowie Make-up-Trends erkundet werden. Die Besucherinnen ließen sich u.a. von den Makeup-Artists der Famous Face Academy beraten und lernten, welche Schminktrends am besten zu ihrem Typ passen. Auch die Fachbesucher der Messe „Beauty Forum“, die in den Hallen nebenan stattfand und vom Kooperationspartner „Health and Beauty“ veranstaltet wird, kamen interessiert zu den Bunte Beauty Days.

Promis und Experten auf der Bunte Stage

Die Bunte Stage war an diesem Samstag das Highlight der Bunte Beauty Days: Prominente und Experten informierten in abwechslungsreichen Talks über aktuelle Beauty-Trends und neueste Erkenntnisse aus Forschung und Entwicklung. Unter den heutigen Speakern waren die Top-Dermatologen Dr. Patricia Ogilvie und Dr. Stefan Duve, Monica Ivancan und Alexandra Polzin sprachen mit dem Ernährungsexperten Dr. Ulrich Bauhofer über gesundes Essen, Model Barbara Meier teilte ihre persönlichen Tipps für schöne Haare und Prinzessin Lilly zu Say-Wittgestein, Barbara Becker und Fernanda Brandao verrieten ihre Beauty-Geheimnisse. Mit letzteren beiden Damen kamen die Besucher später ins Schwitzen: In der Fitness Area trainierten sie vor und mit dem Publikum – die Workouts stießen auf große Begeisterung. Die bekannte TV Moderatorin Jennifer Knäble führte am Samstag durch das spannende Programm.

Die Speaker der Bunte Stage haben zusammen mehrere Millionen Follower und Fans auf ihren Social-Media-Accounts und konnten zahlreiche Besucherinnen via Instagram und Facebook auf die Bunte Beauty Days aufmerksam machen. Den Veranstaltern ist es mit der Schönheitsmesse gelungen, eine erfolgreiche Traditionsmarke aus Print mit Live Entertainment, Online und Social Media erfolgreich zu verbinden.

Come Together

Nach einem ereignisreichen ersten Messetag lud Bunte am Abend des 27. Oktober Prominente, Experten und Aussteller zum „Come Together“ in die Bunte VIP-Lounge auf dem Messegelände. Bei Fingerfood und Drinks kamen rund 200 Gäste zusammen, um den Tag Revue passieren und gebührend ausklingen zu lassen.

Volles Programm am Sonntag

Auch am Sonntag, dem zweiten Tag der Bunte Beauty Days, warten einige Highlights auf die Besucher: Über ihren Arbeitsalltag sprechen ein paar der angesagtesten Influencer Deutschlands: Farina Opoku, Riccardo Simonetti, Ann-Kathrin Götze und Nina Schwichtenberg. Model Kim Hnizdo diskutiert im „Model-Talk“ mit Starchoreografin Nikeata Thompson über Schönheitsideale und Schönheitsrituale und die Journalistin Patricia Riekel unterhält sich im Panel „Die Form meines Lebens“ mit Bunte-Fashion Director Petra Pfaller über Karriere und Kilos.