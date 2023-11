Canon stellt drei neue innovative RF Objektive für engagierte Enthusiasten und Profis vor

Canon kündigt heute die Markteinführung von drei neuen RF Objektiven und zwei neuen Power Zoom Adaptern an, die eine breite Palette technischer und kreativer Möglichkeiten bieten. Die neuen Objektive tragen dem Bestreben Rechnung, das EOS R System kontinuierlich auszubauen. Mit den heute vorgestellten Objektiven hat das Unternehmen seit Einführung des EOS R Systems im Jahre 2018 41 Objektive inkl. Extender sowie 14 Kameras auf dem Markt gebracht.

• RF 24-105mm F2.8 L IS USM Z – die ideale Wahl, nicht nur für für den hybriden Workflow. Verfügbar vorauss. ab Dezember 2023 zu einem UVP von 3.599,00€

• Power Zoom Adapter PZ-E2 und PZ-E2B – bieten eine reibungslose, professionelle Steuerung für das RF 24-105mm F2.8 L IS USM Z. Beide voraussichtlich verfügbar ab März 2024 zu einem UVP von 1.199,00€ bzw. 1.599,00€

• RF-S 10-18mm F4.5-6.3 IS STM – ein kompaktes und leichtes Ultraweitwinkel-Zoomobjektiv. Verfügbar vorauss. ab Dezember 2023 zu einem UVP von 399,00€.

• RF 200-800mm F6.3-9 IS USM – das Telezoomobjektiv mit der größten Reichweite für das RF Bajonett. Verfügbar vorauss. ab Dezember 2023 zu einem UVP von 2.499,00€.

Das ultimative Hybridobjektiv mit zwei optionalen Power Zoom Adaptern

Das RF 24-105mm F2.8 L IS USM Z markiert einen bedeutenden und lange erwarteten Meilenstein in der Objektivtechnologie. Dieses Allround-Objektiv deckt die wesentlichen Eigenschaften mehrerer Objektive ab. Es überzeugt mit Eigenschaften von Broadcast-, Cinema- und den bekannten RF Objektiven und stellt ein wirklich vielseitiges Objektivkonzept dar. Es ist das erste RF Zoomobjektiv, das zusätzlich zum Objektivsteuerring einen Blenden-Steuerring, sowie eine Zoom-Servofunktionalität über optionale Power Zoom Adapter verfügt.

Es wurde entwickelt, um die steigende Nachfrage der Kreativ-Community nach hybriden Shootings für Foto- und Videoinhalte zu bedienen. Dieses vielseitige Objektiv auf Profi-Niveau eignet sich perfekt zur Aufnahme von Nachrichten, Dokumentationen, Firmenpräsentationen, Veranstaltungen, Hochzeiten, Mode-Shootings und weitere Inhalte für soziale Medien.

Das neue RF 24-105mm F2.8 L IS USM Z kombiniert den Komfort und die Reichweite des RF 24-105mm F4 L IS USM Objektivs mit der Lichtstärke und den kreativen Möglichkeiten des RF 24-70mm F2.8 L IS USM Objektivs. Auf dem Weg zur perfekten Aufnahme braucht man sich nicht mehr zwischen diesen beiden Stärken zu entscheiden. Das Objektiv verfügt außerdem über eine optische Bildstabilisierung für 5,5 Belichtungsstufen für eine unvergleichliche Bildqualität (bis zu 8 Belichtungsstufen in Kombination mit dem kamerainternen Bildstabilisator). Das ermöglicht eine extreme Stabilität beim Filmen aus der freien Hand und eine hohe Bildqualität in dynamischen Aufnahmesituationen, wie z.B. bei Hochzeiten oder Veranstaltungen. Der Blenden-Steuerring (nur für Video) bietet eine präzise Kontrolle in 1/32-Stufen über die Belichtung – gepaart mit einer 11-Lamellen-Irisblende für ein schönes Bokeh.

Das neue Objektiv schließt die Lücke auf dem Markt für Hybridobjektive und liefert im professionellen Umfeld die Qualität, die bei Fotos und Videos überzeugt.

Hauptmerkmale des RF 24-105mm F2.8 L IS USM Z:

• Hervorragende Bildqualität für ein scharfes, kontrastreichen Bild bis in die Ecken dank der vier UD-Linsen zur Korrektur chromatischer Aberration

• Professionelle elektronisch gestützte parfokale Fokussierung und die Unterdrückung des Fokus-Breathing-Effekts zur Gewährleistung einer kontinuierlichen Bildwirkung bei Filmaufnahmen

• Interne Zoomsteuerung bei konstanter Länge des Objektivtubus – bringt Vorteile beim Setup und der Wetterbeständigkeit für einen reibungslosen Einsatz

• Sanfter Lauf des Blenden-Steuerrings mit 1/32 Stufen zwischen den Einstellungen (keine Klicks) und einem Verriegelungsschalter für die „Auto“-PositionStaub- und Witterungsschutz für den Einsatz unter widrigen Bedingungen

Die Funktionen des RF 24-105mm F2.8 L IS USM Z Objektivs lassen sich mit den neu eingeführten Power Zoom Adaptern für noch mehr Flexibilität beim Dreh erweitern. Die Power Zoom Adapter ermöglichen einen reibungslosen Zoomantrieb und die Fernsteuerung über die Canon Camera Connect App oder EOS Utility.

Der Power Zoom Adapter PZ-E2B verfügt zusätzlich über einen 20-poligen Anschluss für eine Zoom-/Fokus-Fernbedienung, an den kompatible Zoom-/Fokusantriebe in Studio- oder Großproduktionsumgebungen angeschlossen werden können. Er ist auch mit der Canon Zoomwippe ZSG-C10 kompatibel.

Hauptmerkmale der Power Zoom Adapter PZ-E2 und PZ-E2B:

• Ergonomischer Griff für eine bequeme Verwendung nach Montage am Objektiv

• Optionales externes USB-C-Netzteil für Entlastung des Kameraakkus und schnelleres Zoomen

• Weitwinkel-/Tele-Tasten für sanftes Zoomen

• Einstellrad für die Zoomgeschwindigkeit zur Steuerung der Zoomleistung

• Der Power Zoom Adapter PZ-E2B verfügt über einen 20-poligen Fernsteuerungsanschluss, der mit Canon Zoom-/Fokus-Zubehör kompatibel ist, sowie über eine Fernsteuerung über ein IP-Netzwerk in einem Multi-Cam-Setup mit kompatiblen Kameras, die das XC-Protokoll von Canon unterstützen.

Das kompakteste und leichteste Ultraweitwinkel-Zoomobjektiv

Das RF-S 10-18mm F4.5-6.3 IS STM ist ein revolutionäres Objektiv für Ultraweitwinkel-Foto- und -Videoaufnahmen. Es wurde für die APS-C-Kameras des EOS R Systems entwickelt und bietet einen Brennweitenbereich von 10-18mm – ideal für die Stadt- Reise- und Landschaftsfotografie und das Vlogging.

Das Objektiv ermöglicht eine hervorragende Bildstabilisierung mit einem optischen Bildstabilisator für bis zu 4 Belichtungsstufen und bis zu 6 Belichtungsstufen in Kombination mit der kamerainternen Bildstabilisierung2. So lässt sich auch bei wenig Licht sicher aus der freien Hand fotografieren und filmen. In Kombination mit dem Movie Digital IS ist die Stabilisierung besonders leistungsfähig und eignet sich perfekt für Szenarien, in denen aus der freien Hand gefilmt werden soll und mehr im Bildausschnitt erfasst wird.

Mit einem Gewicht von nur ca. 150 g ist dieses kleine und leichte Objektiv der perfekte Begleiter für unterwegs. Kreative müssen keine Kompromisse mehr eingehen, da sich dieses Objektiv sowohl für Fotos als auch für Videos empfiehlt. Mit seiner überragenden Abbildungsqualität und Leistung eignet es sich perfekt, um mühelos atemberaubende Ultraweitwinkelaufnahmen zu machen.

Hauptleistungsmerkmale des RF-S 10-18mm F4.5-6.3 IS STM:

• Kompakt und leicht

• Ideal für Reise- und Landschaftsaufnahmen sowie das Vlogging

• Optischer Bildstabilisator für bis zu 4 Belichtungsstufen und 6 Belichtungsstufen in Kombination mit der kamerainternen Bildstabilisierung2

• Hervorragend geeignet für die APS-C-Kameras EOS R100, EOS R10, EOS R50 und EOS R7

• Hervorragende Abbildungsqualität und Flexibilität

Das Telezoomobjektiv mit der größten Reichweite3

Das RF 200-800mm F6.3-9 IS USM ist ein Vollformat-Supertelezoomobjektiv, das speziell für die Bedürfnisse im Bereich der Wildlife- und Sportfotografie entwickelt wurde. Mit einer maximalen Telebrennweite von 800mm – im Vergleich mit maximal 600mm bei anderen derzeit im Markt erhältlichen Objektiven –, ist es das Telezoomobjektiv mit der größten Reichweite für das RF Bajonett3.

Es hat einen Staub- und Spritzwasserschutz und widersteht auch schwierigen Bedingungen, damit in jeder Situation atemberaubende Bilder gemacht werden können.

Die Bildstabilisierung für 5,5 Belichtungsstufen bei 800mm (bis zu 7,5 Belichtungsstufen in Kombination mit EOS R Kameras mit kamerainterner Bildstabilisierung und 200mm), der schnelle Autofokus, der Brennweitenbereich und die optische Konstruktion sorgen für hochwertige Fotos und Videos, während der Zoom selbst kleine Motive bildfüllend vergrößert.

Dabei ist es auch kompatibel mit den Canon RF Extendern für Brennweiten bis zu 1600mm – mit Autofokusfunktion.

Es ist die ideale Wahl für Enthusiasten, die ihre Grenzen bei der Wildlife- und Sportfotografie ausloten und das festhalten wollen, was bisher unmöglich erschien.

Hauptleistungsmerkmale des RF 200-800mm F6.3-9 IS USM:

• Einzigartiges Super-Telezoom nicht nur für die Wildlife- und Sportfotografie – ideal für ambitionierte Einsteiger und Enthusiasten

• Optischer Bildstabilisator für bis zu 5,5 Belichtungsstufen und 7,5 Belichtungsstufen in Kombination mit der kamerainternen Bildstabilisierung

• 9-Lamellen-Irisblende für attraktiven Hintergrund, hochwertige optische Konstruktion und schneller Autofokus

• Witterungsschutz für den Einsatz unter rauen Bedingungen

• Kompatibel mit RF Extendern 1,4x und 2,0x

Weitere Informationen zu den neuen Objektiven hier:

https://www.canon.de/lenses/rf-200-800mm-f6-3-9-is-usm/

https://www.canon.de/lenses/rf-24-105mm-f2-8l-is-usm-z/

https://www.canon.de/lenses/power-zoom-adapter-pz-e2-power-zoom-adapter/

https://www.canon.de/lenses/rf-s-10-18mm-f4-5-6-3-is-stm/