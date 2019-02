Champagnerluft statt Feinstaubdunst: 50 Jahre „Heilklimatischer Kurort“ Bad Tölz

„Alle zehn Jahre steht die Atemluft hier wieder auf dem Prüfstand“, sagt Cornelia Hüfner, verantwortlich für den Bereich Gesundheit in Bad Tölz. Seit der Ort 1969 erstmals mit dem Prädikat „Heilklimatischer Kurort“ ausgezeichnet wurde, konnte durch aufwendige einjährige Messungen immer wieder bewiesen werden, dass die Luft hier besonders rein ist. „Reiner als in einem Luftkurort“, fügt Hüfner hinzu. Was das Klima hier außerdem noch so gut macht? Eine Kombination aus positiven Reizen und wohltuenden Schonfaktoren wie erhöhte Sonneneinstrahlung, milde Berg- und Talwinde und eine sanft fordernde Landschaftsstruktur, die Spaziergänger und Wanderer auf Trab hält.

Gerade die Bewegung im Heilklima steigert das Wohlbefinden dauerhaft und hilft, Krankheiten vorzubeugen. In der heutigen Zeit ist die Belastbarkeit der Vitalfunktionen häufig geschwächt – aufgrund mangelnder Aktivität und langen Aufenthalten in künstlich klimatisierten Räumen. Folgen sind dauerhaftes Unwohlsein, geringe Stresstoleranz und physische Erkrankungen. „Aber schon ein paar Tage in der feinstaub- und allergenarmen Luft von Bad Tölz erfrischen Körper und Geist“, sagt Cornelia Hüfner.

Ganz gleich ob mit Walkingstöcken auf dem Wackersberger Plateau, mit dem Fahrrad durch die Isarauen oder zu Fuß auf einem der Wanderwege im „Heilklimapark Tölzer Land“ mit seinem Wegenetz von über 340 Kilometern Länge: Wer das Heilklima aktiv nutzen will, findet rund um Bad Tölz endlose Möglichkeiten. Hauptsache, man dosiert die Bewegung entsprechend der persönlichen Fitness. Präventiv wie regenerativ. So lässt sich die wohltuende Wirkung der schadstoffarmen Luft in vollen (Atem-)Zügen genießen.

Von 7. bis 11. April und von 6. bis 10. Oktober ist Erholung in Bad Tölz besonders günstig. Ab 199 Euro gibt’s das Angebot „Heilklimawandern zum Kennenlernen“ inklusive vier Übernachtungen. Bei begleiteten Wanderungen, Fußreflexzonenmassage und Genuss-Abend in einer Tölzer Traditionsgaststätte lassen Urlauber den Alltagsstress hinter sich. Persönliche Tipps von Wanderführern machen das Rundum-sorglos-Paket komplett. Wer lieber auf eigene Faust loszieht, darf sich ab 179 Euro statt Begleitung über allmorgendliche, individuelle Tour-Empfehlungen sowie eine Berg- und Talfahrt mit der Blombergbahn freuen.

Über Bad Tölz:

Nur 50 Kilometer südlich von München und direkt zu Füßen der bayerischen Voralpen liegt die idyllische Kleinstadt Bad Tölz – sanft eingebettet zwischen Metropole und Natur. Der aufgrund des milden Reizklimas und der natürlichen Moorvorkommen berühmte Heilklimatische Kurort brachte bereits Thomas Mann zum Schwärmen. Gemeinsam mit seiner Familie verlebte der Schriftsteller seit 1909 viele Sommer zwischen den mit Lüftlmalereien verzierten Fassaden der Marktstraße, den romantischen Ufern der türkisblauen Isar und den Bilderbuchpanoramen der umliegenden Gipfel. Und auch heute genießen die rund 18.000 Einwohner und knapp zwei Millionen jährlichen Besucher die ländliche Atmosphäre, gepaart mit städtischem Flair. Zahlreiche Sehenswürdigkeiten wie das 1914 eröffnete, von Gabriel von Seidel gestaltete Kurhaus, die aus dem 15. Jhd. stammende Stadtpfarrkirche Maria Himmelfahrt oder diverse authentische Kunsthandwerks- und Trachtenläden laden zum Erkunden ein. Unterschiedliche Veranstaltungen an weltlichen und religiösen Festtagen machen Tradition und Brauchtum erlebbar. Das umfangreiche Aktivangebot von Wandern und Radeln bis Pilates und Feldenkrais sorgt für Vitalität und Wohlgefühl unter den Gästen. Als Teil der Kräuter-Erlebnis-Region Tölzer Land bietet Bad Tölz außerdem vielfältige Möglichkeiten, die Schätze der intakten Natur zu erforschen und mit allen Sinnen zu genießen.