Das Feuerwerk auf dem 57. Münchner Frühlingsfest

Nach einer dreijährigen Pause wird der Himmel über der Theresienwiese wieder in ein

faszinierendes Lichtermeer getaucht sein. Das Feuerwerk soll ein Symbol für Mut,

Zuversicht und einen Neubeginn nach einer langen Zeit der Einschränkungen und

Herausforderungen während der Pandemie sein.

Die leuchtenden Farben, die funkelnden Lichter und die dynamischen Muster erzeugen ein

atemberaubendes Schauspiel am Himmel, das die Herzen der Zuschauer höherschlagen

und sie in die Magie des Augenblicks eintauchen lässt.

Freitag, 28. April ab 22.00 Uhr Brillantfeuerwerk

Um ca. 22.00 Uhr wird das große Brillantfeuerwerk im Südteil der Theresienwiese

abgebrannt. Die Firma „Himmelschreiber“ verspricht wieder viel Neues aus der Welt der

Pyrotechnik und verzaubert die Gäste auf der Theresienwiese.

Das Höhenfeuerwerk verwandelt den Nachthimmel in ein lebendiges Gemälde, das in

immer in neuen Formationen, wie Herzen, Smileys oder Palmen erblüht und ein visuell

beeindruckendes Schauspiel am Himmel bietet.

Das Motto dieses Jahr ist Romantik. Das Finale wird in der Farbe Gold gehalten.

Freitag, 5. Mai ab 22.00 Uhr Musik-Feuerwerk mit 089Kult

Das große 089 Kult Musikfeuerwerk auf dem Südteil der Theresienwiese startet um ca.

22.00 Uhr. Ein echtes Highlight ist die live gesendete Musik von unserem neuen Partner

089 Kult, ein neues Format von Radio Gong.

Bavarian Fireworx Performance mit seinem Chef Thomas Jorhann, bekannt von den

Feuerwerken im Olympiapark, hat sich zur Aufgabe gemacht, eine emotionale und

faszinierende Show zu inszenieren, passend zum Sound von 089Kult.

Zum Einsatz kommen ausschließlich qualitativ hochwertige Produkte, mit den höchsten

Sicherheitsstandards. Ein großes Augenmerk wird auf Nachhaltigkeit und geringe

Umweltbelastung gelegt. Es werden in Europa angefertigte Produkte verwendet, deren

pyrotechnische Bestandteile rückstandslos verglühen, so dass kein Sondermüll entsteht.

Darüber hinaus können die genutzten Kunststoffgehäuse wiederverwendet werden und es

fallen keine Aluminiumteile auf den Boden. Dieser Vorgang wird als debris-free =

schmutzfrei bezeichnet.