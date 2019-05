Das neue FC Bayern-Heimtrikot für die Saison 2019/20

Der FC Bayern München und adidas haben heute das neue Heimtrikot des deutschen Fußball-Rekordmeisters für die Saison 2019/20 vorgestellt. Das Design des Jerseys ist eine Hommage an die Spielstätte, in der der FC Bayern seit 14 Jahren zuhause ist: die Allianz Arena. Die rot leuchtenden Waben der markanten Außenfassade wurden digital erfasst und in verschiedenen Rottönen in ein neues Muster gebracht, das sich über die gesamte Brust zieht. Rote Shorts und Stutzen runden das neue Outfit von Thomas Müller, Serge Gnabry, David Alaba & Co. ab.

Erstmals wird das neue Trikot von den Bayern-Stars beim letzten Saison-Heimspiel 2018/19 gegen Eintracht Frankfurt (18. Mai, 15.30 Uhr) präsentiert. Erhältlich ist es ab sofort exklusiv im Online-Shop des FC Bayern, im adidas Online-Shop sowie in allen FC Bayern-Fan-Shops.

Werbung / Anzeige

Für adidas Football ist der Launch des neuen Heimtrikots der Startschuss zur Kampagne „Turn Up Red“: Unter diesem Motto stehen die gemeinsamen Aktivierungen des Vereins und der Marke mit den drei Streifen in den nächsten Monaten. Weitere Informationen gibt es auf Facebook und Instagram sowie www.fcbayern.com und allen anderen digitalen Kanälen des FC Bayern.