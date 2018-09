Der etwas andere Advent in der Wildkogel-Arena

Die Vorweihnachtszeit glänzt in der Wildkogel-Arena mit schönen Märkten, stimmungsvollen Veranstaltungen und dem „Advent a de Berg“. Am zweiten Adventwochenende kommt Schneezauber auf 75 Pistenkilometern dazu, wenn die Bergbahnen Wildkogel ihre Drehkreuze öffnen.

Advent hat in der Ferienregion Nationalpark Hohe Tauern mit den Bilderbuch-Orten Neukirchen und Bramberg tatsächlich noch den Hauch von früher. Die weiß glitzernden Zwei- und Dreitausender des Nationalparks Hohe Tauern und der Kitzbüheler Alpen bilden den Rahmen. Der Dezember 2018 ist gespickt mit romantischen Weihnachts-Wanderungen, Lesungen, Konzerten und Adventmärkten. Überall duftet es nach Kräutertee, Glühwein und Punsch, Krapfen und hausgemachten Kuchen. Das verlockt ebenso zum Innehalten wie das, was an den Adventmärkten angeboten wird: typisches Handwerk, selbstgebundene Adventkränze, Holzspielzeug, Keramik und viele weitere kleine Kostbarkeiten. Im Samplhaus in Bramberg gibt es wieder den traditionellen Adventkalender mit verschiedenen Programmpunkten und Führungen. Eine Lesung der Literaturgruppe „Schreib´s auf“ (08.12.18) mit Lucia Buchner an der Harfe im Tauriska-Kammerlandstall in Neukirchen versetzt die Besucher in weihnachtliche Stimmung. Wenn Charly Rabanser und Hans-Peter Röck zur Weihnachtslesung (21.12.18) ins Cinétheatro laden, heißt es nur noch ein paar Mal schlafen, bis das Christkind kommt.

„Advent a de Berg“ mit Perchtenglanz und Feenzauber

An der Talstation der Smaragdbahn findet eine etwas andere Adventveranstaltung statt: Der „Advent a de Berg“ (16.12.18) mit der bekannten Meissnitzer-Band und ihrer Konzertreihe „Advent im Gebirg“. Besondere Glanzlichter entstehen mit den Weisenbläsern, Anklöpflern und Glasbläsern. Ponyreiten für Kinder, ein Christkindl-Postamt, eine Fotostation und eine Krippenausstellung sorgen für leuchtende Augen bei Groß und Klein. Wenn man gemeinsam in Begleitung von zwei Musikern zu einer sagenhaften Perchtenglanz- und Feenzauber-Wanderung unter dem Pinzgauer Sternenhimmel aufbricht, dreht Märchenerzähler Helmut Wittmann die Zeit zurück. Kulinarische Glücksmomente kommen bei der Verkostung von „Germbladl“, Kletzenbrot und weiteren typischen Pinzgauer Köstlichkeiten auf. „Wollig-Warmes“ aus heimischer Bergschafwolle hält der Salzburger Wollstadel bereit: gefilzte Hausschuhe, Pantoffel und Doggeln, Westen, Schultertücher und Pullover wärmen nicht nur von außen. Eintauchen ins Weihnachtsmärchen heißt es auch bei geführten weihnachtlichen Wanderungen am Kapellenweg bei dem ein kleiner Zwischenstopp mit Punsch und Glühwein für den Weitermarsch stärkt. www.wildkogel-arena.at