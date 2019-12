Ein Stück Italien, das auf der Zunge zergeht …

Sonne, Strand und Meer und die köstliche cucina italiana – die Toskana ist jede Reise wert. Direkt an einem feinsandigen Privatstrand, am glasklaren Meer, eingebettet in einen grünen Pinienhain empfängt das Paradù Tuscany Ecoresort seine Gäste. Freunde von dolce vita und Sand unter den Füßen, von Sport unter freiem Himmel und Urlaubsfreiheit, der keine Stunde schlägt, verbringen in den komfortablen Chalets und Lodge Tents einen Urlaub ganz nach ihrem Geschmack. Apropos Geschmack: Eigentlich könnte man auch „nur“ zum Essen in das Paradù kommen. Täglich, die ganze Woche hindurch, sind Gourmets eingeladen, sich bei einem Food & Wine Event verwöhnen zu lassen. Der Montag startet mit „Gran Fritto Toscana“. Am Dienstag wird der Gaumen von frischen Fisch- und Meerestierspezialitäten verwöhnt. Mit einem Toskanischen Abend, Sushi und Oriental Kitchen und vielen Highlights mehr geht es durch die Feinschmeckerwoche. Mit einem Buffetrestaurant, einer Pizzeria, einer Enoteca und einem Strandrestaurant ist das Paradù Tuscany Resort bestens auf alle Geschmäcker eingestellt. Praktisch ist das Non Stop Buffet Service von 7.30 Uhr bis 10.45 Uhr mit einem Frühstück, danach geht es nahtlos weiter von 10.45 Uhr bis 14 Uhr mit dem Lunch vom Buffet. Da kommen Langschläfer und Mittagesser gleichermaßen auf ihre Kosten. Schließlich soll in dem Ferienresort am Meer jeder seinen Tag so gestalten, wie es ihm am besten gefällt. Auch ein kleiner Ausflug lohnt sich für den feinen Gaumen. Die Weinstraße und die Ölstraße der „Costa degli Etruschi” sind ein Pflichtprogramm für Liebhaber guter Küche und feiner Weine. Das klingt wie Musik in den Ohren der Weinfreunde: Ornellaia, Argentiera, Biserno, Antinori, Le Macchiole. Gäste des Paradù Resorts können Besuche und Weinverkostungen in den Weinkellereien der Umgebung buchen. Gut, dass man sich hier auch viel bewegen kann: Kanu, Segeln, Surfen, Beachvolleyball, Tennis, Fußball, Bogenschießen – die Auswahl im Paradù ist groß. Nur wenige Kilometer entfernt befinden sich ein Reiterhof und ein Golfplatz. Ein abwechslungsreiches Animations- und Sportprogramm erfreut Groß und Klein (Kinderbetreuung ab 3 Jahre, Juniorclub bis 18 Jahre).

