(F)Eiertage: Wildschönauer Sonnenskilauf beschert Gratis-Skipass für Kinder

Wenn das kein Grund zum Feiern ist: Von 16. März bis 7. April erhalten Kinder bis 15 Jahren einen Gratis-Skipass, wenn ein Elternteil mindestens einen Drei-Tages-Skipass à 164 Euro kauft. Ideal also, um als Familie den Sonnenskilauf unbeschwert zu genießen. Das zertifizierte Familienskigebiet „Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau“ erstreckt sich rund um Schatzberg und Markbachjoch und weiter ins benachbarte Alpbachtal. Die Wildschönau überzeugt Wintersportler mit breit angelegten Pisten jeden Schwierigkeitsgrads, großzügigen Übungsarealen für Kinder und Anfänger, einem Snowpark sowie mit Hütten am Berg inklusive regionaler Küche und einladenden Sonnenterrassen. Und im Tal? Im Familienpark Drachental Wildschönau in Oberau findet am 1. April ein Kinder- und Familienfest mit zahlreichen Oster-Überraschungen rund um den Alpine Coaster Drachenflitzer statt. Egal ob kleiner Drache, Schnee- oder Skihase: Wer es bis zum 16. März kaum erwarten kann, wärmt sich am besten bereits am 9. März beim Lions Schneefest am Schatzberg auf. Beim Benefiz-Konzert des LIONS CLUB wird für den guten Zweck gefeiert. Und das ab 12 Uhr mit der Band „Rat Bat Blue“ und einer mit Getränken und Schmankerln reichbestückten Schneebar. www.wildschoenau.com