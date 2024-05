Freibad-Saisonauftakt im Schyrenbad

Der Auftakt der Münchner Freibadsaison findet traditionell im Schyrenbad statt: Heute um 7 Uhr morgens öffnete sich das Tor für die ersten Schwimmerinnen und Schwimmer dieses Jahres. Bis Mittag wurden knapp 350 Besucherinnen und Besucher gezählt.

Nicole Gargitter, SWM Bäderleitung, begrüßte die ersten Freibadbesucher: „Starten Sie mit uns in eine hoffentlich schöne und entspannte Freibadsaison! Wir freuen uns auf viele sonnige Stunden und fröhliche Badegäste.“ Nicole Gargitter ist seit 1. März alleinige Chefin der Münchner Bäder, Clara Kronberger hat eine neue Aufgabe im SWM Bereich Regionale Energiewende übernommen.

Am Mittwoch, 15. Mai, öffnen gemeinsam die übrigen Münchner Freibäder: Westbad, Michaelibad, Prinzregentenbad, Ungererbad sowie das Dantebad. Im Naturbad Maria Einsiedel steht das Datum unter Vorbehalt – abhängig vom Pflanzenwachstum im Reinigungsteich. Der Umbau des Bads Georgenschwaige in ein CO2-neutrales Naturbad wird für die Freibadsaison 2025 abgeschlossen sein.

Im Freibad Westbad werden zum Ausgleich für das ab 13. Mai wegen Dacharbeiten geschlossene Hallenbad die Öffnungszeiten wetterunabhängig verlängert: Geöffnet ist es im Mai, Juni und Juli 8 bis 21 Uhr, im August und September 8 bis 20 Uhr. In den weiteren Freibädern ist die 2023 getestete Verlängerung in den Abendstunden jedoch nicht möglich: Die zusätzlichen Kosten für den Mitarbeitereinsatz und die höhere Belastung der ohnehin knappen Personaldecke stehen nicht im Verhältnis zu den wenigen verbliebenen Badegästen in den Abendstunden.

Der Ganztages-Preis für die Freibäder liegt in der Saison 2024 unverändert bei 6 Euro, ermäßigt bei 3,80 Euro. Wer sein Ticket vorab online unter https://m-baeder-tickets.swm.de kauft, kommt auch an den heißen Tagen, wenn großer Andrang herrscht, ohne Anstehen direkt übers Drehkreuz ins Bad. Mit der aufgeladenen Bäderkarte oder der digitalen Vorteilskarte gibt es 10 Prozent Rabatt auf den Eintritt.

Alle Infos und Tarife: www.swm.de/baeder