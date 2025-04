Frühlingsfest 2025 startet mit Freibier, Blasmusik und Festumzug

Am Eröffnungstag des Münchner Frühlingsfests 2025 erwartet Besucherinnen und Besucher ein traditioneller Auftakt voller bayerischer Lebensfreude: Die Münchner Brauereien laden zum Freibier, die Musikkapellen stimmen ihre Instrumente, und die prächtig geschmückten Brauereigespanne nehmen Aufstellung. Treffpunkt für den Startschuss ist am Freitag, dem 25.04.2025 um 13:30 Uhr auf der Theresienhöhe vor der Alten Kongresshalle / Verkehrsmuseum.

Festlicher Umzug zur Theresienwiese

Mit dabei: das Münchner Kindl Franziska Inselkammer, die den Festumzug mit ihrer charmanten Präsenz anführt. Begleitet wird sie von Musikkapellen, traditionsreichen Brauereigespannen, dem Schaustellerprunkwagen sowie besonderen Gästen: Die Kindervolkstanzgruppe „Deutsche Quelle“ aus Kiew begeistert mit fröhlichen Tänzen und zeigt gelebte deutsch-ukrainische Freundschaft.

Standkonzert & Böllerschüsse zur Eröffnung

Am Eingang der Theresienwiese erwartet die Gäste ein kraftvolles Standkonzert, das den offiziellen Teil einläutet. Im Anschluss sorgen die Eröffnungsböllerschützen für den akustischen Auftakt auf dem Festplatz.

Anzapfen im Festzelt Bayernland

Die offizielle Eröffnung des Frühlingsfests findet in der Festhalle Bayernland statt. Der Schirmherr Dr. Christian Scharpf, Referent für Arbeit und Wirtschaft, wird traditionell das erste Fass Bier anzapfen und damit das Frühlingsfest 2025 feierlich eröffnen.

Tipp: Früh kommen lohnt sich – das Freibier wird solange ausgeschenkt, wie der Vorrat reicht! Und wer den Umzug in voller Pracht erleben will, sichert sich am besten einen Platz entlang der Theresienhöhe oder am Haupteingang zur Theresienwiese.