Für Nachteulen und Tagschwärmer: Schneeschuhwandern in der Wildschönau

Walter Naschberger dagegen hat sich auf das Leiten der Tagschwärmer spezialisiert. Zwei Schneeschuh-Touren sowie eine Winterwanderung pro Woche bietet der Bergwanderführer Urlaubern an. Einsteiger entführt er dienstags in den lieblichen Zauberwinkel. Fortgeschrittene stapfen mit ihm am Donnerstag oberhalb von Auffach durch den Schnee. Wer lieber ohne die tellergroßen Treter unterwegs ist, schließt sich Walter Naschberger am Freitag zu einer Winterwanderung auf einen Wildschönauer Aussichtsberg an und genießt anschließend das gemütliche Beisammensein in der Jausenstation am Schrofen. Auch diese Touren sind für Übernachtungsgäste mit der Wildschönau Card ebenso gratis wie das Ausleihen der Schneeschuhe. Insgesamt durchziehen das Hochtal 40 Kilometer bester Winterwanderwege sowie zahlreiche Routen für Schneeschuhwanderer.

Tipp: Die Wildschönau firmiert als Fair-Preis-Region. Eine Übernachtung im Doppelzimmer eines Drei-Sterne-Hotels mit Halbpension gibt es ab 115 Euro. Die Wildschönau Card gibt es für gratis dazu. Mit ihr ist die Teilnahme am Winterwanderprogramm ebenso kostenlos wie die Nutzung des Skibusses sowie des Nightliners.