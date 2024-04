Galaxy AI bekommt neue Sprachpakete: Kommunikation jetzt auch auf Arabisch, Indonesisch und Russisch möglich

Samsung erweitert Galaxy AI um drei neue Sprachen sowie drei neue Dialekte für bereits bestehende Sprachpakete. Mit Arabisch, Indonesisch und Russisch sowie den drei neuen Dialekten Australisches Englisch, Kantonesisch und Kanadisches-Französisch ergänzt Samsung das Sprachportfolio der bereits 13 verfügbaren Sprachen1. Neben diesen neuen Sprachen und Dialekten plant Samsung vier weitere Sprachen in diesem Jahr hinzuzufügen: Rumänisch, Türkisch, Niederländisch und Schwedisch sowie die Dialekte traditionelles Chinesisch und Europäisches Portugiesisch.

Samsung hat das Ziel, mobile AI für alle zugänglich zu machen. Mit den neuen Spracherweiterungen werden dieses Jahr noch mehr Samsung Nutzer*innen weltweit über Sprachbarrieren hinweg miteinander kommunizieren können“, sagt TM Roh, Präsident und Head of Mobile eXperience bei Samsung Electronics. „Wir möchten unsere Technologie weiterhin innovativ gestalten und mobile AI-Erlebnisse entwickeln, um noch mehr Nutzer*innen mit den passenden Tools auszustatten, sodass sie ihr volles Potenzial entfalten können.“



Spracherweiterungen unterstützen Nutzer*innen bei folgenden Galaxy AI-Funktionen

Die Live-Übersetzung 2 ermöglicht Echtzeit-Sprach- und Textübersetzungen von Telefonanrufen in zwei Richtungen. Das kann Reservierungen während des Reisens im Ausland oder das Chatten mit den Großeltern in deren Sprache oder Dialekt ganz einfach machen.

ermöglicht Echtzeit-Sprach- und Textübersetzungen von Telefonanrufen in zwei Richtungen. Das kann Reservierungen während des Reisens im Ausland oder das Chatten mit den Großeltern in deren Sprache oder Dialekt ganz einfach machen. Die Dolmetscher-Funktion übersetzt Live-Gespräche auf einer benutzerfreundlichen Split-Screen-Ansicht. Diese ermöglicht es, einen übersetzten Text dessen zu lesen, was die andere Person in einer Fremdsprache sagt.

übersetzt Live-Gespräche auf einer benutzerfreundlichen Split-Screen-Ansicht. Diese ermöglicht es, einen übersetzten Text dessen zu lesen, was die andere Person in einer Fremdsprache sagt. Der Schreibassistent 3 hilft dabei den richtigen Ton zu treffen: Mit kontextbewussten Vorschlägen soll sichergestellt werden, dass die Tonalität der Kommunikation auch in verschiedenen Sprachen auch so klingt, wie sie gedacht ist.

hilft dabei den richtigen Ton zu treffen: Mit kontextbewussten Vorschlägen soll sichergestellt werden, dass die Tonalität der Kommunikation auch in verschiedenen Sprachen auch so klingt, wie sie gedacht ist. Der Notizenassistent 4 erstellt AI-generierte Zusammenfassungen, vorformatierte Vorlagen und Deckblätter, um die Produktivität im Alltag der Nutzer*innen zu steigern.

erstellt AI-generierte Zusammenfassungen, vorformatierte Vorlagen und Deckblätter, um die Produktivität im Alltag der Nutzer*innen zu steigern. Der Transkriptionsassistent 5 verwendet AI und Sprache-zu-Text-Technologie, um Sprachaufnahmen in nun ebenfalls den Sprachen Arabisch, Indonesisch und Russisch zu transkribieren, zusammenzufassen und auch zu übersetzen.

verwendet AI und Sprache-zu-Text-Technologie, um Sprachaufnahmen in nun ebenfalls den Sprachen Arabisch, Indonesisch und Russisch zu transkribieren, zusammenzufassen und auch zu übersetzen. Der Browsing-Assistent6 generiert prägnante Zusammenfassungen von Nachrichtenartikeln oder Websites und hilft Nutzer*innen damit auf dem Laufenden zu bleiben.



Ab April und in den kommenden Monaten können die neuen Sprachen und Dialekte jeweils als Sprachpaket unter den Einstellungen heruntergeladen werden.



1 Zu den unterstützten Sprachen gehören Chinesisch, Englisch (Indien, Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten), Französisch, Deutsch, Hindi, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch (Brasilien), Spanisch (Mexiko, Spanien, Vereinigte Staaten), Thai und Vietnamesisch.

2 Die Live-Übersetzung erfordert die Anmeldung im Samsung Account. Live-Übersetzung ist nur in der vorinstallierten Samsung Telefon App verfügbar. Für bestimmte Sprachen kann der Download von Sprachpaketen erforderlich sein. Die Verfügbarkeit des Dienstes kann je nach Sprache variieren.

3 Die Funktion zum Vorschlagen von Tonfällen mit Schreibassistent erfordert eine Netzwerkverbindung und eine Anmeldung im Samsung Account. Der Text muss eine Mindestlänge erfüllen, damit die Funktion aktiviert wird. Die Verfügbarkeit des Dienstes kann je nach Sprache variieren. Diese Funktion wird aktiviert, wenn eine übersetzbare Sprache erkannt wird.

4 Nur für Text in Samsung Notes; erfordert die Anmeldung bei einem Samsung-Konto und eine Internetverbindung.

5 Für Transkriptionsassistent sind eine Netzwerkverbindung und die Anmeldung bei einem Samsung Account erforderlich. Transkriptionsassistent ist nur für das vorinstallierte Samsung Diktiergerät oder für Dateien verfügbar, die mit der vorinstallierten Samsung Anruf-App aufgenommen wurden. Die Sprachaufnahmefunktion in der vorinstallierten Samsung Anruf-App wird in einigen Ländern möglicherweise nicht unterstützt. Audiodateien müssen weniger als 3 Stunden lang sein, um verarbeitet werden zu können. Die Zusammenfassungsfunktion im Transkriptionsassistent kann aktiviert werden, wenn eine bestimmte Anzahl von Zeichen erreicht wird. Die Verfügbarkeit des Dienstes kann je nach Sprache variieren.

6 Nur in der Samsung Internet-Anwendung verfügbar.