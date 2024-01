Galaxy Experience Spaces: Samsung lädt Fans in die Ära der Galaxy AI ein

Samsung hat die Eröffnung neuer Galaxy Experience Spaces bekannt gegeben, um Fans zu zeigen, wie Galaxy AI neue Möglichkeiten bietet, sich zu verbinden, kreativ zu werden und in die Welt des Gamings einzutauchen. Der Galaxy Experience Space in Berlin öffnet seine Türen vom 17. Januar bis zum 14. Februar in der Mall of Berlin.



In den Galaxy Experience Spaces können Fans in Bangkok, Barcelona, Berlin, Dubai, London, New York, Paris und Seoul die neuesten Technologien von Samsung eintauchen. Interessierte sind dazu eingeladen, im Pop-up Store in der Mall of Berlin (Leipziger Platz 12, 10117 Berlin) Galaxy AI selbst auszuprobieren.

Im Rahmen der Eröffnung am 17. Januar wird das Galaxy Unpacked in Berlin mit musikalischen Acts zelebriert: Ab 17:30 Uhr sorgen der koreanische DJ JINX, die Rapper Fourty und Jamule sowie ein Special Guest für Stimmung. Um 19:00 Uhr startet das Public Viewing des Unpacked Livestreams. Im Anschluss können sich Fans bei einem Meet and Greet Autogramme sichern.

Darauf können sich Besucher*innen freuen

Auch wenn sich das Betreten des Experience Space für einige Besucher*innen wie ein Schritt in die Zukunft anfühlen kann, werden alle Funktionen, die sie dort entdecken, schon bald auf den neuesten Galaxy-Geräten verfügbar sein. Neben Highlights wie Nightography und Gaming können sie herausfinden, wie die neue Galaxy AI Alltagssituationen grundlegend verändern kann – von der Informationssuche über das Teilen von Inhalten bis hin zur barrierefreieren Kommunikation. In interaktiven Bereichen können Besucher*innen zudem bei einer Bogenschuss- und einer Basketball Arcade-Herausforderung antreten, um so spielerisch die neuen Geräte zu erleben. Ein weiteres Highlight: Eine lustige Rutschpartie ins Bällebad, die für einen unvergesslichen Moment mit einem Foto festgehalten wird.

Für das Erkunden und Ausprobieren der Funktionen erhalten Besucher*innen Belohnungen: Nach dem Download der Samsung Galaxy Experience App können sie Punkte sammeln, indem sie im Pop-up Store über die App einchecken und an verschiedenen Aktivitäten vor Ort teilnehmen. Gesammelte Punkte können Teilnehmer*innen dann gegen Giveaways im Pop-up Store eintauschen.

Zusätzlich können Besucher*innen zeitgleich mit dem Unpacked am 17. Januar 2024 direkt vor Ort die neuen Samsung Geräte vorbestellen. Dabei können sie von den im Samsung e-Store geltenden Vorbestelleraktionen1 profitieren. Ab dem 31. Januar 2024 können die neuen Geräte direkt auf der Fläche erworben werden – Käufer*innen erhalten dabei aktionsweise2 unter anderem ein personalisiertes Case.

Galaxy Experience Space Berlin:

• 17. Januar – 14. Februar in der Mall of Berlin, Leipziger Platz 12, 10117 Berlin

1 Die Aktion läuft bis einschließlich 30.1.2024.

2 Die Aktion läuft bis einschließlich 14.2.2024.