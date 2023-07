Glanzstücke aus der Design- und Modeschule

Unter dem Titel „GLOW“ findet vom 19. bis 21. Juli die DeMo 23 der Deutschen Meisterschule für Mode | Designschule München statt. Die DeMo 23 zeigt an drei Tagen an drei Orten die besten Arbeiten aus Design und Mode. Im Bereich Kommunikationsdesign wird am Mittwoch, 19. Juli, in der Eingangshalle der Deutschen Meisterschule für Mode, Rossmarkt 15, bis 18 Uhr die DeMo mit Präsentationen der Schüler*innen eröffnet, ab 20 Uhr folgt die Verleihung des Goldenen Ponys durch eine hochkarätige Jury.

Darüber hinaus kann die Abschlussausstellung in der Hofstatt, Sendlinger Straße 10, am Mittwoch, 19. Juli, von 14 bis 17.30 Uhr (Vernissage ab 18 Uhr) sowie am Donnerstag, 20. Juli, und Freitag, 21. Juli, jeweils von 14 bis 20 Uhr besucht werden. Hier werden ausgewählte Projekte und Arbeiten der Absolvent*innen der Berufsfachschule für Kommunikationsdesign ausgestellt. Der Eintritt zu diesen Veranstaltungen ist frei.

Im Bereich Mode finden die großen Fashion-Shows am Donnerstag, 20. Juli, ab 20 Uhr sowie am Freitag, 21. Juli, um 18 und 21 Uhr jeweils im Muffatwerk in der Zellstraße 4 statt. Karten für die Modenschauen sind für 25 Euro über Münchenticket erhältlich.

Die diesjährige Kollektion „Illuminate“ ist ausschließlich aus gespendetem Dead Stock Material, mit einem Schwerpunkt auf Jeans, beziehungsweise aussortierten Musterteilen, vom Brautkleid bis zum Herren Sakko, entworfen und gefertigt worden. Die Deutsche Meisterschule für Mode | Designschule München befasst sich im Unterricht und in vielbeachteten Projekten schon lange mit Strategien zum ökologischen Umbau der Mode-Produktion.