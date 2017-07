GRIESSNOCKERLAFFÄRE – Sebastian Bezzel und Simon Schwarz auf Kinotour

München, 20. Juli 2017 – Obacht: der Eberhofer kommt! Ab dem 3. August ist GRIESSNOCKERLAFFÄRE in den bayerischen Kinos zu sehen. Doch Sebastian Bezzel und Simon Schwarz sind nicht nur bald auf der Kinoleinwand zu erleben, sondern auch in vielen bayerischen und österreichischen Städten unterwegs auf Kinotour. Eberhofer-Fans aufgepasst: Nach der Premiere in München stellen sie die vierte Verfilmung der Bestseller-Reihe von Rita Falk in über 25 Städten persönlich vor!

Kurzinhalt: Der Hohepriester der Wurschtigkeit ist wieder da! In GRIESSNOCKERLAFFÄRE wird es wirklich mühsam für den bayerischen Dorfbullen Franz Eberhofer, denn diesmal steht er selbst unter Mordverdacht.Bei der vierten Verfilmung eines Rita Falk-Bestsellers haben Regisseur Ed Herzog und Erfolgsproduzentin Kerstin Schmidbauer erneut das bewährte Niederkaltenkirchener Ensemble versammelt: Neben Sebastian Bezzel und Simon Schwarz als Ermittler-Dreamteam spielen auch wieder Lisa Maria Potthoff, Enzi Fuchs, Eisi Gulp, Gerhard Wittmann, Sigi Zimmerschied, Daniel Christensen, Stephan Zinner und Max Schmidt mit. Neu im Eberhoferschen Kosmos sind Nora Waldstätten als resolute Kommissarin „Thin Lizzy“, Branko Samarovski als Omas lang verschollene Jugendliebe sowie Lilith Stangenberg als geheimnisvolle Witwe Barschl. Das schlimmste Drama muss Franz allerdings daheim erleiden: Da gibt es neuerdings nur noch Grießnockerlsuppe.

KINOTOUR – TERMINE

2. August 2017, Landshut

3. August 2017, Wien

4. August 2017, St. Pölten

4. August 2017, Wels

4. August 2017, Linz

4. August 2017, Salzburg

6. August 2017, Bad Reichenhall

6. August 2017, Wörgl

6. August 2017, Rosenheim

7. August 2017, Abensberg

7. August 2017, Ingolstadt

8. August 2017, Fürth

8. August 2017, Nürnberg

8. August 2017, Amberg

8. August 2017, Cham

9. August 2017, Regensburg

9. August 2017, Straubing

9. August 2017, Passau

10. August 2017, Neufahrn

10. August 2017, München

11. August 2017, Fürstenfeldbruck

11. August 2017, Aichach

12. August 2017, Augsburg

12. August 2017, Landsberg

13. August 2017, Moosburg

13. August 2017, Burglengenfeld