„Hundswut“ – Bayerischer Independent-Film mit Starbesetzung: Cast & Crew feiern am 09. April 2024 München-PREMIERE im Mathäser Kino

„Hundswut“ (Kinostart: 04. April 2024, FSK ab 16) mit Christine Neubauer, Christian Tramitz, Markus Brandl, Heio von Stetten, Max Schmidt, Konstantin Wecker, Annika Preil, Sepp Schauer, Corinna Binzer, Sophie Röhrmoser, Ferdinand Dörfler, Eva Mähl, Christine Zierl uvm.

In einem kleinen Dorf in Bayern im Jahre 1932 werden vier Jugendliche bestialisch ermordet. Um die Dorfbewohner zu beruhigen, schiebt der Gemeinderat (Christian Tramitz, Sepp Schauer, Heio von Stetten, Max Schmidt, Christian Swoboda und Joachim Zons) die Tat einem tollwütigen Wolf zu. Nachdem die Gerüchte lauter werden, der Mörder müsse ein Mensch oder gar ein Werwolf sein, wird Joseph Köhler (Markus Brandl), der als Einsiedler verschrien ist und mit seiner Tochter Mitzi (Sophie Röhrmoser) alleine am Waldrand lebt, als Täter verhaftet. Da er sich weigert, die Taten zu gestehen, schlägt die Stimmung immer mehr um, bis die Männer auch vor Gewalt nicht mehr zurückschrecken. Die Frauen des Dorfes (u. a. Christine Neubauer, Eva Mähl, Christine Zierl) unternehmen einen letzten verzweifelten Versuch, gegen den Wahn, der die eigentlich vernünftigen Dorfbewohner erfasst hat, vorzugehen.

Inspiriert von einem der letzten überlieferten Hexenprozesse und angesiedelt in der unruhigen und gefährlichen Zeit kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges, entstand mit „Hundswut“ ein Film, der zwar vor fast 100 Jahren spielt, dabei aber erschreckend zeitlos ist.

Die herausragende Besetzung garantiert ein hochklassiges und intensives Kinoerlebnis, das zum Nachdenken anregt.

Der Autor und Regisseur Daniel Alvarenga wurde 1986 in Berlin geboren, ist aber seit seiner Kindheit in Bayern zu Hause. Der gelernte Fotograf und autodidaktische Filmemacher räumte in den letzten Jahren für seine leidenschaftlichen Independent-Produktionen 19 Nominierungen und fünf Filmpreise ab, ehe er 2021 den Produktionsstart von „Hundswut“ im Freilichtmuseum Glentleiten und Finsteraus bekannt gab.

„Schon in der Drehbuchphase, aber auch beim Dreh und während der Postproduktion hat Christine Neubauer ihr Gespür für alles vor und hinter der Kamera bewiesen. Was mich schlussendlich dazu bewogen hat, sie als Co-Produzentin an die Seite von Daniel Alvarenga und mir zu stellen“, schwärmt Produzent Thomas Gottschall über das Produktionsdebüt der beliebten Schauspielerin.

„Hundswut“ ist eine Produktion von Thomas Gottschall, der 2018 für sein Erstlingswerk „YOU GO TO MY HEAD“ 37-fach international ausgezeichnet wurde. Sein Unternehmen „THE TERMINAL Motion Picture Services“ steht für „Hundswut“ in Co-Produktion mit „Alvarenga Productions“ von Daniel Alvarenga und der „Santiago Film“ von Christine Neubauer. Mit Gerhard Klein von „Der Filmverleih GmbH“ hat sich bereits in der Planungsphase ein leidenschaftlicher Partner für den Vertrieb gefunden, der maßgeblich an der Vorbereitung des Kinostarts beteiligt ist.

Weltpremiere ist am 13. März 2024 in Passau, gefolgt von einer Kino-Preview-Tour mit Cast & Crew. Offizieller Kinostart ist der 04. April 2024