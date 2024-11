Gut geschützt auf der Winterreise: Jetzt Impfstatus überprüfen

Nur noch wenige Wochen bis zu den Weihnachtsferien, in denen auch viele Münchner*innen in wärmere Regionen reisen. Insbesondere für Fernreisen sind Reiseschutzimpfungen oftmals sinnvoll und teilweise sogar vorgeschrieben. Gerade, wer einen Urlaub im Ausland plant, sollte deshalb frühzeitig seinen Impfschutz überprüfen. Gesundheitsreferentin Beatrix Zurek: „Auch die Reisezeit im Winter sollten wir alle gesund und unbeschwert genießen können. Lassen Sie sich deshalb bereits jetzt von Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt zu dem für die geplante Reise notwendigen Impfschutz für Sie, Ihre Familie und Freunde beraten. Dabei können Sie auch gleich überprüfen lassen, ob sonstige von der STIKO empfohlene Impfungen fehlen oder aufgefrischt werden sollten. Mit einem vollständigen Impfschutz sind Sie bestens für einen entspannten Urlaub gerüstet.“

Die Ständige Impfkommission (STIKO) und die Deutsche Gesellschaft für Tropenmedizin, Reisemedizin und Globale Gesundheit e.V. (DTG) geben jedes Jahr Empfehlungen für Reiseimpfungen heraus. Je nach Reiseziel umfassen diese unter anderem Impfungen gegen Cholera, Denguefieber, Gelbfieber, Frühsommermeningoencephalitis (FSME), Hepatitis A und B, Influenza, Japanische Enzephalitis, Meningokokken-Erkrankung, Poliomyelitis, Tollwut und Typhus und gehen damit teilweise deutlich über die unabhängig von einer Reise empfohlenen Standardimpfungen hinaus. Das Gesundheitsreferat bietet über seine Impfberatungsstelle in der Schwanthalerstraße 69 Aufklärung bei allen Fragen rund um den Impfschutz an. Diese ist montags bis freitags von 11 bis 12 Uhr unter der Telefonnummer 233-66907 zu erreichen. Impfungen können bei der zuständigen Hausärztin oder dem Hausarzt, aber auch in der Impfstelle des Gesundheitsreferats durchgeführt werden. Eine Terminvereinbarung kann telefonisch unter 233-66912 (Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr und zusätzlich Montag bis Donnerstag von 13 bis 15 Uhr) erfolgen. Weitere Informationen sind unter www.muenchen.de/Impfen sowie https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/reise-gesundheit zu finden.