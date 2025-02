Tollwood Sommerfestival 2025: Das Line-Up für die Musik-Arena ist komplett

Das Tollwood Sommerfestival 2025 verspricht ein musikalisches Highlight nach dem anderen! Am 24. Juni bringt der Godfather of Punk, Iggy Pop, die Musik-Arena zum Beben. Mit über 50 Jahren Bühnenerfahrung und ungebrochener Energie liefert er eine Show, die Rockgeschichte atmet. Songs wie „Lust for Life“ und „The Passenger“ sind längst Kult – und live in München zu erleben, ein absolutes Muss für Fans.

Seine rauen, elektrisierenden Performances haben Generationen inspiriert, und auch 2025 zeigt Iggy Pop, warum er eine lebende Legende ist. Ein Abend voller purer Rock’n’Roll-Intensität erwartet das Publikum – wild, roh und unvergesslich!

Die Vielfalt im Line-Up lässt keine Wünsche offen: Neben Legenden wie Roxette (23. Juni) und Patti Smith (14. Juli) treten auch deutschsprachige Stars wie Max Herre & Joy Denalane (7. Juli) und Lea (19. Juli) auf. Für experimentelle Klänge sorgt MEUTE (3. Juli), während Jamie Cullum (20. Juli) das Festival stilvoll abschließt. Neue Highlights wie Melissa Etheridge & The Corrs (26. Juni) und die Gitarrenikonen Joe Satriani & Steve Vai (8. Juli) ergänzen das Programm.

Das Tollwood Sommerfestival steht nicht nur für hochkarätige Konzerte, sondern auch für kulturelle Vielfalt, Nachhaltigkeit und ein einzigartiges Flair. Mit seinem abwechslungsreichen Musik- und Rahmenprogramm wird es wieder tausende Besucher begeistern und den Sommer in München unvergesslich machen.

Weitere Infos und Tickets gibt es unter der Tollwood-Tickethotline oder auf www.tollwood.de.

Tollwood Musik-Arena 2025 – das ine-Up im Überblick

19.06.2025 | Samu Haber – Beginn: 19 Uhr

20.06.2025 | Grossstadtgeflüster & Paula Carolina – Beginn: 18:30 Uhr

21.06.2025 | Edmund – Beginn: 19 Uhr

22.06.2025 | A Legendary Night: Suzi Quatro & Manfred Mann’s Earth Band & Maggie Reilly – Beginn: 18 Uhr

23.06.2025 | ROXETTE – Beginn: 19 Uhr

24.06.2025 | Iggy Pop – Beginn: 19 Uhr

25.06.2025 | Ronan Keating – Beginn: 19 Uhr

26.06.2025 | Melissa Etheridge & The Corrs – Beginn: 18:30 Uhr

27.06.2025 | Paula Hartmann – Beginn: 19 Uhr

28.06.2025 | Fäaschtbänkler – Beginn: 18:30 Uhr

29.06.2025 | Berq – Beginn: 19 Uhr – AUSVERKAUFT

30.06.2025 |Lynyrd Skynyrd – Beginn 19 Uhr

01.07.2025 | Heilung & special guest: The Hu – Beginn: 19 Uhr

02.07.2025 | BAP – „Zeitreise 81/82“ – Beginn: 18:30 Uhr

03.07.2025 | MEUTE – Beginn: 19 Uhr

04.07.2025 | Alexander Marcus – Beginn: 19 Uhr

05.07.2025 | Willy Astor – Beginn: 14:30 Uhr

06.07.2025 | ENNIO – Beginn: 19 Uhr

07.07.2025 | Max Herre & Joy Denalane – Beginn: 19 Uhr

08.07.2025 | Joe Satriani & Steve Vai Satchvai Band – Beginn: 19 Uhr

09.07.2025 | 20 Jahre Revolverheld – Beginn: 19 Uhr

10.07.2025 | Element of Crime – „Live 2025“ – Beginn: 19 Uhr

11.07.2025 | Wanda – Beginn: 19 Uhr – AUSVERKAUFT

12.07.2025 | Amistat – 18:30 Uhr

13.07.2025 | Spider Murphy Gang “Unplugged” – Beginn: 19:30 Uhr – AUSVERKAUFT

14.07.2025 | Patti Smith Quartet – Beginn: 19:30 Uhr

14.07.2025 | Marc Rebillet – Beginn 19:00 Uhr

16.07.2025 | AIR – Beginn: 19 Uhr

17.07.2025 | Schmidbauer & Kälberer laden ein: Ami Warning – Beginn: 19 Uhr

18.07.2025 | Faber – Beginn: 19 Uhr

19.07.2025 | Lea – Beginn: 19 Uhr

20.07.2025 | Jamie Cullum – Beginn: 19 Uhr