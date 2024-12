OBEN OHNE Open Air – 26.07.2025 Königsplatz München

OBEN OHNE VERKÜNDET ERSTE ACTS FÜR 2025 – VORVERKAUF STARTET AM 13.12.2024

Das OBEN OHNE Open Air, das am 26. Juli 2025 auf dem Münchner Königsplatz stattfinden wird, bestätigt die ersten Acts für die kommende Festival-Saison. Tickets gibt es ab Freitag, 13.12.2024 12 Uhr über www.oben-air.de/tickets.

Edwin Rosen, der stilprägende Artist der „Neuen Neuen Deutschen Welle“, beeinflusst eine ganze Generation an jungen Künstler*innen mit seinen stoisch-sehnsüchtigen Eigenproduktionen, psychedelischen Soundscapes und sonorem Gesang. Dabei bewegt er sich gekonnt zwischen New und DarkWave, Post-Punk und Synth-Pop.

Zsá Zsá ist Sängerin, Musikerin und Schauspielerin und die musikgewordene Leichtigkeit. Sie schafft Musik, die in keine Schublade passt und mit den unterschiedlichsten Emotionen gefüllt ist. Ihr Stil lässt sich als Hyperpop beschreiben, eine Mischung aus elektronischen Beats und weitreichenden musikalischen Einflüssen, die ihre einzigartige künstlerische Vision widerspiegeln.

Maikel, der 22-jährige Newcomer aus der bayerischen Kleinstadt Murnau bringt mit seinem progressiven Sound frischen Wind in die deutsche Rap-Szene. Inspiriert von Künstlern wie Lil Uzi Vert und Juice WRLD, entwickelte er früh seine musikalische Identität, ohne auf teure Studios angewiesen zu sein.

Jassin, aufgewachsen in einer ostdeutschen Kleinstadt, beeindruckt mit seinem Debüt-Song „Wellness am Scherbenmeer“ durch rohe Emotionalität und tiefgründige Texte, die das Lebensgefühl in der ostdeutschen Provinz einfangen. Jassins Musikstil bewegt sich fließend zwischen düsteren HipHop-Beats und gesungenen, balladenartigen Elementen des Indiepop, in denen er gesellschaftliche Missstände thematisiert.

Babyjoy begeistert mit ihrer Musik, die Rap, R’n’B, Trap und Conscious-HipHop mühelos miteinander verbindet. Sie wechselt ebenso souverän zwischen Deutsch und Französisch und hat sich schnell im Rap-Game etabliert. In ihrer EP „Ophelia“ entfaltet sie ihre Vielseitigkeit mit kraftvollen und gefühlvollen Songs, die das Publikum in ihre einzigartige Stimme eintauchen lassen.

Die Tickets für das OBEN OHNE Open Air sind ab dem 13. Dezember 2024 zum Preis von 10,- € verfügbar. Erstmals arbeitet das Festival dabei mit der Ticketing-Plattform Seetickets zusammen.

Das OBEN OHNE Open Air kehrt im kommenden Sommer mit zwei Bühnen und 15 Künstler*innen auf den Königsplatz zurück. Die Kreisjugendringe München-Stadt und München-Land laden alle Jugendlichen und jungen Menschen ein, einen fantastischen Festivaltag mit einem vielfältigen Rahmenprogramm, großartigen Bands und jeder Menge Spaß zu erleben.

Wer eine Juleica hat, erhält das Ticket für das Open Air weiterhin kostenlos. Schwerbehinderte Menschen (Grad der Behinderung mind. 50 und B im Behindertenausweis) haben die Berechtigung, eine Begleitperson mitzunehmen. Der Eintritt für die Begleitperson ist kostenfrei. Alle Infos zu den Juleica- und Begleittickets unter www.oben-air.de/tickets.