Hello Beautiful! – Erfolgreicher Auftakt der ersten Bunte Beauty Days

Erfolgreicher Auftakt der Bunte Beauty Days: Am vergangenen Wochenende strömten rund 5000 Besucherinnen in die Halle C4 der Messe München, wo über 100 ausstellende Beauty-Marken und ein volles Programm warteten. An den Ständen der Aussteller konnten Treatments getestet, die neuesten Beauty-Produkte ausprobiert und Make-up-Trends erkundet werden. In der Makeup-School von Visagist Boris Entrup konnten die Besucherinnen sich vom Profi beraten lassen und lernen, welche Makeup-Trends am besten zum eigenen Typ passen. Auch die Fachbesucher der Messe „Beauty Forum“, die in den Hallen nebenan stattfand und vom Kooperationspartner „Health and Beauty“ veranstaltet wird, kamen interessiert zu den Bunte Beauty Days.

Promis und Experten auf der Bunte Stage

Viel los war auf der Bunte Stage: die Moderatorinnen Jennifer Knäble und Patricia Riekel, langjährige Chefredakteurin von Bunte und Organisatorin der Bunte Beauty Days, sprachen dort den ganzen Tag über mit Promis und Experten zu den Themen Make-Up, Fitness und Beauty-Trends. Star-Visagist Horst Kirchberger hat schon alle Topmodels von Claudia Schiffer bis Naomi Campbell geschminkt und plauderte auf der Bühne aus dem Nähkästchen. Sportlich wurde es mit Barbara Becker und Personal Trainerin Tanja Krodel. Sie machten gemeinsam mit dem Publikum ein Core Workout für eine starke Körpermitte, das auf große Begeisterung stieß. Die Beauty Directors der Zeitschriften Bunte, Instyle, Freundin und Donna sprachen im Talk über ihre persönlichen Beautyfavoriten. Mit Tänzerin Motsi Mabuse, Moderatorin Mareile Höppner, Fotograf Oliver Beckmann und Horst Kirchberger ging es um die Frage: Wie sieht ein perfekter Auftritt aus?“ Das Fazit der Profis: Natürlichkeit und ein selbstbewusstes Auftreten sind dabei besonders wichtig.

Volles Programm am Sonntag

Auch am Sonntag, dem zweiten Tag der Bunte Beauty Days, warteten viele Highlights auf die Besucher: Unter dem Motto „Strong ist the new beautiful“ sprachen Unternehmerin Judith Williams, Barbara Becker, Dr. Barbara Sturm, Bunte-Fashion Director Petra Pfaller und Fitness-Trainerin Mel Krauss über das neue Selbstbewusstsein von Frauen. Die Runde war sich einig: Wenn Frauen sich gegenseitig unterstützen, können alle zusammen etwas erreichen. Bloggerin und Influencerin Farina Opoku (Novalanalove) sprach auf der Bühne zuerst über die „Hottest Hair-Trends“ und knipste dann fleißig Selfies mit ihren Fans, die schon Schlange standen. Ein richtiges Expertengespräch zu innovativer Hautpflege führte Moderatorin Nina Ruge mit Dr. Stefan Duve, Dr. Yael Adler, Dr. Barbara Sturm und Judith Williams. Dabei berichteten die Experten auch von ihren ganz persönlichen Pflege-Routinen. Als letztes Panel durften schließlich die Herren ran: Bunte-Society-Experte Oliver Fritz sprach mit Marcel Remus, Jochen Schropp, Alexander Mazza und Eren Bektas darüber, welche Schönheitsideale Männer eigentlich haben und wie die Herren zum Thema Beauty stehen. Der letzte Punkt auf dem Programm: Patricia Riekel stellte den Messe-Besucherinnen den Bildband „Bunte Republik Deutschland“ vor und sprach mit Society-Reporter Oliver Fritz über die spannendsten Geschichten im People-Journalismus.