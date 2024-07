Kostenlose Radl-Sicherheitschecks auch in den Sommerferien

Das Mobilitätsreferat bietet auch in den Sommerferien kostenlose Radl-Sicherheitschecks an. Radler*innen können ihr Fahrrad von erfahrenen Radchecker*innen untersuchen lassen. Sie prüfen die Räder auf Sicherheitsaspekte und führen kleinere Reparaturen sofort vor Ort durch. Zum Service gehören beispielsweise das Nachjustieren von Bremsen und Sattel sowie die Überprüfung von Licht, Reflektoren und Reifendruck.

Folgende Termine sind geplant:

– Sonntag, 28. Juli, 10 bis 16 Uhr, Laimer Anger (Laim)

– Mittwoch, 7. August, 10 bis 16 Uhr, Leopoldstraße/Ecke Ungererstraße (Schwabing-Freimann)

– Sonntag, 12. August, 10 bis 16 Uhr, Denninger Straße/Ecke Richard-Strauss-Straße (Bogenhausen)

– Dienstag, 20. August, 10 bis 16 Uhr, Ungererstraße/Ecke Traubestraße (Schwabing-Freimann)

– Freitag, 30. August, 10 bis 16 Uhr, Oertelplatz (Allach-Untermenzing) Am Sonntag, 8. September, bietet das Mobilitätsreferat von 11 bis 17 Uhr am Grünen Markt in Berg am Laim außerdem eine mobile Fahrradwerkstatt an. Hier lernen Interessierte, wie sie selbst einfache Grundreparaturen an ihrem Fahrrad durchführen und dadurch besser und sicherer unterwegs sein können.

Das Mobilitätsreferat bietet rund 30 kleine und zirka zweimal im Jahr auch zweitägige Radl-Sicherheitschecks verteilt im Stadtgebiet an. Ziel ist es, Fahrradfahrer*innen ein sicheres Radeln in München zu ermöglichen. Weitere Informationen finden sich unter https://muenchenunterwegs.de/termine-und-veranstaltungen.