Zitat BM’in Nancy Faeser zur Eröffnung der Olympischen Spiele in Paris und der Sicherheit

Bundesinnen- und Sportministerin Nancy Faeser erklärt zur heutigen Eröffnung der Olympischen Sommerspiele in Paris und der Zusammenarbeit mit Frankreich im Bereich der Sicherheit:

„Die Sicherheit hat in diesen Zeiten höchste Priorität – das gilt für die Olympischen Spiele in Paris genauso wie es für die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland galt.

Die schwerwiegenden Sabotageakte gegen das französische Bahnnetz zeigen, wie ernst die Bedrohungslagen aktuell in Europa sind und wie wichtig die starken Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz der Olympischen Spiele sind. Die französischen Behörden werden die Hintergründe aufklären. Unsere Sicherheitsbehörden arbeiten eng zusammen und sind sehr wachsam. Das gilt für alle denkbaren Gefahren von Terrorismus, Sabotageakten und Gewaltkriminalität bis hin zu Cyberattacken. Etwa 200 Beamtinnen und Beamte der Bundespolizei und etwa 100 Polizeikräfte aus den Ländern sind während der Olympischen Spiele in Frankreich im Einsatz. An der deutsch-französischen Grenze habe ich Binnengrenzkontrollen angeordnet, um für ein Höchstmaß an Sicherheit zu sorgen.

Wir freuen uns sehr auf die Olympischen Spiele in Paris. Die deutschen Athletinnen und Athleten haben sich über Jahre vorbereitet, um ihren Traum von Olympia wahrzumachen. Wir stehen hinter ihnen und drücken die Daumen, damit sie in Frankreich ihr Bestes abrufen können. Ich bin mir sicher, sie werden unser Land stark vertreten. Wir versuchen unseren Sportlerinnen und Sportlern möglichst viel Rückenwind zu geben – jetzt und in Zukunft. Gerade erst haben wir in unserem Entwurf für den Bundeshaushalt 2025 die Mittel für die Spitzensportförderung um über 40 Millionen erhöht. Wir wollen die Trainings- und Wettkampfbedingungen in Deutschland noch besser machen. Außerdem hat die Bundesregierung diese Woche beschlossen, eine deutsche Bewerbung für Olympische Spiele zu unterstützen. Wir wollen auch wieder ein Heimspiel für unsere Athletinnen und Athleten.“