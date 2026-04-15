Herzliche Geste zum Jubiläum: 60 Senioren im Mittelpunkt des Frühlingsfestes

Im Rahmen des 60. Jubiläums des Münchner Frühlingsfestes setzt die Wirtsfamilie Schöniger der Festhalle Bayerland® ein besonderes Zeichen für Zusammenhalt und Mitmenschlichkeit.

Am Sonntag, den 19. April 2026, um 12:00 Uhr laden die Festwirte Petra und Peter Schöniger 60 hilfsbedürftige Seniorinnen und Senioren zu einem gemeinsamen Mittagessen in die Festhalle Bayerland® ein. Für viele der Gäste ist es eine seltene Gelegenheit, wieder Teil des lebendigen Treibens auf der Theresienwiese zu sein und einige unbeschwerte Stunden in geselliger Atmosphäre zu verbringen.

Die Aktion findet in Kooperation mit dem Verein „Münchner für Münchner e.V.“ statt, der sich seit Jahren für bedürftige Menschen in der Stadt engagiert.

Neben dem gemeinsamen Essen erwartet die Gäste ein typisch bayerisches Festzeltprogramm mit zünftiger Blasmusik der Sechzger Musikanten, frisch gezapftem Augustiner Bier vom Holzfass und echter Frühlingsfest-Stimmung.

Auch abseits der Charity-Aktion bietet die Festhalle Bayerland® anlässlich des Jubiläums ein besonderes Programm: Kulinarisch sorgt ein Jubiläums-Pfandl mit Schweinsbraten, Würstl, Haxe, Knödel und Krautsalat für Festzeltgenuss. Ergänzt wird das Angebot durch eine spezielle Speisekarte mit vergünstigten Mittagsgerichten (11–14 Uhr) sowie Angeboten für Senioren und Kinder.

Ein abwechslungsreiches Musikprogramm rundet die Feierlichkeiten ab und macht den Besuch in der Festhalle Bayerland® zu einem besonderen Erlebnis für alle Generationen.