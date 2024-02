Info-Veranstaltung der Hautklinik Thalkirchner Straße Haarausfall – was hilft dagegen, und was nicht?

Haarausfall ist für viele Menschen eine große psychische Belastung. Oftmals wird viel Geld für wirkungslose Mittel ausgegeben oder fälschlicherweise Stress und falsche Ernährung als Ursachen angenommen. Im Rahmen der dermatologischen Vortragsreihe informiert der Referent Dr. med. R. A. Ferrer Fuentes alle Betroffenen und Interessierten am Mittwoch, 6. März 2024, ab 14.30 Uhr in der München Klinik Thalkirchner Straße (Thalkirchner Straße 48) über verschiedene Arten von Haarausfall in verständlicher Weise. Es werden Fakten und erprobte Therapien vorgestellt, sowie mit häufig verbreiteten Mythen aufgeräumt.

Im Anschluss an den Vortrag besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Veranstaltung ist kostenfrei, eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig.

Am Mittwoch, 6. März ab 14.30 Uhr in der München Klinik Thalkirchner Straße, Kleiner Hörsaal