Info-Veranstaltung – Wenn Haut auf Haut trifft: Was hilft gegen die chronische Hauterkrankung „Acne inversa“?

„Acne inversa“ (auch Hidradenitis suppurativa) ist eine chronische Hauterkrankung, die durch entzündete Knoten, Abszesse und Fisteln gekennzeichnet ist. Diese treten häufig in den Bereichen auf, in denen Haut auf Haut trifft, wie Achselhöhlen, Leistengegend, Gesäß und unter den Brüsten. Die Krankheit hat nicht nur körperliche Auswirkungen, sondern kann auch erhebliche psychische Belastungen verursachen, da die Krankheit mit Stigmatisierung und sozialer Isolation verbunden sein kann. Im Rahmen der dermatologischen Vortragsreihe informiert Oberarzt Dr. Benjamin Kendziora alle Betroffenen und Interessierten am Mittwoch, 17. April 2024, ab 14.30 Uhr in der München Klinik Thalkirchner Straße (Thalkirchner Straße 48) über die Krankheit und Therapiemöglichkeiten. Die Behandlung von „Acne inversa“ kann eine Herausforderung darstellen und erfordert in der Regel einen individuellen Ansatz – dazu können Antibiotika, entzündungshemmende Medikamente, lokal angewendete Therapien und in einigen Fällen chirurgische Eingriffe gehören.

Im Anschluss an den Vortrag besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Veranstaltung ist kostenfrei, eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig.

Mittwoch, 17. April ab 14.30 Uhr in der München Klinik Thalkirchner Straße, Kleiner Hörsaal