Infos zum Corona-Virus im Landkreis Erding

18.01.2021 – Zu den bestätigten Covid-19-Fällen im Landkreis Erding sind seit Freitag 59 neue Fälle (Altersspanne zwischen 7 und 92 Jahren) hinzugekommen.

Die Zahl der bestätigten Fälle steigt damit von 4.695 auf 4.754. Die neuen Fälle stammen aus folgenden Gemeinden:

– Berglern 1

– Bockhorn 1

– Dorfen 6

– Erding 10

– Finsing 2

– Forstern 1

– Fraunberg 3

– Isen 2

– Langenpreising 2

– Lengdorf 10

– Moosinning 1

– Oberding 5

– St. Wolfgang 1

– Steinkirchen 1

– Taufkirchen 9

– Wartenberg 3

– Wörth 1

Die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Erding auf 100.000 Einwohner liegt nach offiziellen Angaben des RKI bei 141,1 (Freitag 15.01: 132,4). Die Zahl der Genesenen steigt von 3.941 um 17 Personen auf 3.958. Damit gelten derzeit 734 Personen als infiziert (15.01.: 693). Bedauerlicherweise ist ein weiterer Todesfall im Landkreis Erding zu verzeichnen, die Zahl der Verstorbenen steigt damit auf 62. Im Klinikum Landkreis Erding werden derzeit 19 Covid-19-Erkrankte behandelt, davon 16 auf der Isolierstation und 3 auf der Intensivstation (1 davon beatmet). In der Klinik Wartenberg werden derzeit 16 Covid-Patienten behandelt. An den Testzentren in Erding und Dorfen wurden am Freitag und am Wochenende 642 Personen getestet; insgesamt wurden bisher 35.993 Tests durchgeführt.

Insgesamt wurden im Landkreis Erding bisher 2.066 Personen geimpft. Am vergangenen Freitag hat das mobile Team des BRK 24 Impfungen durchgeführt. Nach einer erneut kleineren Menge an geliefertem Impfstoff werden ab dem heutigen Montag die ersten Zweitimpfungen durchgeführt. Da die Impfstofflieferungen an die Landkreise, verursacht durch Lieferschwierigkeiten, auch in den kommenden Wochen deutlich geringer ausfallen werden, können vorerst auch lediglich Zweitimpfungen durchgeführt werden.

Aufgrund eines positiven Covid-19-Falls im Vilstal-Kinderhaus Taufkirchen wurde eine Quarantäne für fünf Kinder und zwei Betreuungskräfte angeordnet. Bei den Asylunterkünften ist eine weitere in Erding betroffen, eine Quarantäne wurde durch das Gesundheitsamt angeordnet.