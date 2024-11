Infotreff Rotkreuzklinikum München: Herzwochen 2024 – Das schwache Herz

Die Anzahl der Todesfälle aufgrund von Herzschwäche hat in den letzten Jahren erfreulicherweise abgenommen. „Allerdings steigt die Häufigkeit der Herzinsuffizienz“, warnt Prof. von Bary und begründet dies mit dem zunehmenden Alter der Bevölkerung. Der Chefarzt appelliert nicht nur Risikofaktoren zu vermeiden, sondern auch bei ersten Anzeichen der Herzschwäche einen Arzt aufzusuchen. „Atemnot und nachlassende Leistungsfähigkeit bei körperlicher Belastung sind ernstzunehmende Symptome“, mahnt der Kardiologe. Herzinsuffizienz reduziert die Pumpleistung des Herzens. Dadurch können der Körper und damit das Gehirn, Muskeln oder innere Organe nicht ausreichend mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt werden. „Die häufigste Ursache ist die Verkalkung der Herzkrankgefäße, die sogenannte koronare Herzkrankheit“, erklärt Prof. von Bary. Eine Erkrankung der Herzklappen, Vorhofflimmer oder arterieller Bluthochdruck können ebenso dafür verantwortlich sein.

Hochspezialisierte Diagnostik und moderne Therapie bei Herzschwäche

In Zusammenarbeit mit der Deutschen Herzstiftung, der Initiatorin der alljährlichen Herzwochen, möchte Prof. von Bary über die Warnzeichen bei Herzschwäche informieren und wie man der Erkrankungen vorbeugen kann. Als erfahrener kardiologischer Chefarzt wird er zudem die hochspezialisierten Diagnostikmöglichkeiten sowie die modernen Therapieverfahren bei kardialen Erkrankungen am Rotkreuzklinikum München vorstellen.

Vortragsreihe „Infotreff Gesundheit“

Der Vortrag aus der Reihe „Infotreff Gesundheit“ des Rotkreuzklinikums München richtet sich an interessierte Bürger und ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Vorträge im Konferenzraum des Rotkreuzklinikums, Nymphenburger Str. 163, finden in loser Reihenfolge statt und informieren über häufige Krankheitsbilder, deren Entstehung und ihre Behandlungsformen. Am 9. Dezember 2024 sprechen Chefarzt Dr. Volker Penndorf und die Leitende Oberärztin Privat-Dozentin Dr. Urte Kunz-Zurbuchen über Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse.

Herzwochen 2024 – Das schwache Herz

25. November 2024, 17.00 Uhr

Veranstaltungsort: Rotkreuzklinikum München, Nymphenburger Str. 163, 80634 München, Konferenzraum im Eingangsbereich

Referent: Referent: Prof. Dr. med. Christian von Bary, Chefarzt Innere Medizin I – Kardiologie und Pneumologie, Leiter des Zentrums für Herzrhythmusstörungen und Invasive Elektrophysiologie am Rotkreuzklinikum München

Im Anschluss an den Vortrag beantwortet der Chefarzt Fragen aus dem Publikum.