James Maslow – neues Album „How I Like It“ OUT NOW – Tour ab 08. März

James Maslow, der Star aus der US Serie „Big Time Rush“ veröffentlichte am 03. März sein Album „How I Like It“. Diese Woche startet er seine Europatour, die ihn im März in sechs europäische Länder führt, in Deutschland wird er drei Shows spielen.

Mit 17 Jahren zog James Maslow nach Los Angeles, wo er einen Plattenvertrag beim Sony Label Columbia unterschrieb und eine Hauptrolle in der extrem erfolgreichen Nickelodeon TV-Serie „Big Time Rush“ übernahm, in der es um die Geschichte der gleichnamigen Band geht. Auf der Welle des Erfolges der Serie, die in 11 Ländern von über 100 Millionen Zuschauer gesehen wurde, tourte er mit „Big Time Rush“ rund um die Welt und verkaufte über 1 Million Tickets und über 1 Million Alben.

Nach diesem weltweiten Erfolg startet James Maslow nun als Solokünstler durch. “Mein Album ‘How I Like It‘ ist von vielen persönlichen Geschichten aus meinem Leben inspiriert. Es ist das persönlichste was ich je gemacht habe. Bei meiner alten Band waren immer eine Menge Köche in der Küche, viele Dinge waren am Ende nicht so wie ich es wollte. Bei diesem Album ist alles ‚How I Like It‘“, sagt James Maslow über sein Soloalbum.

James Maslow, der erst kürzlich als Finalist der US-Show „Dancing with the Stars“ und in der internationalen Bühnenversion von „Sherlock Holmes“ als Dr Watson spielte, wird in naher Zukunft als Hauptdarsteller diverser internationaler Film- und Serienproduktionen zu sehen sein. In den sozialen Netzwerken, wo James Maslow Millionen von Fans und Followern hat, wird er als Superstar gefeiert.

Video zur aktuellen Single „How I Like It“:

GEÄNDERTE EUROPA-TOURDATEN:

08.03. Paris

10.03. Köln, Luxor

13.03. Berlin, Frannz Club

14.03. München, STROM

16.03. Milan

17.03. Zurich

19.03. Utrecht

23.03. London

24.03. Birmingham

26.03. Manchester

27.03. Glasgow