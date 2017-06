KINO, MOND & STERNE feiert den Sommer – die cineastischen Highlights der kommenden Woche

München, 19.06.2017 – Die Wetterprognosen sind für diese Woche vielversprechend und Kino, Mond & Sterne feiert den Münchner Sommer mit einem cineastischen Feuerwerk.

Sommerkino, wie es sein muss – die Highlights der kommenden Woche:

Abendkasse 19.30 Uhr | Programmstart 21.30 Uhr

Dienstag 20.06.: INTERNATIONAL OCEAN FILM TOUR VOL.4

Sieben Filme, sieben großartige Abenteuer. Bereits zum vierten Mal ist die INTERNATIONAL OCEAN FILM TOUR zu Gast bei Kino, Mond & Sterne. Im Gepäck hat sie das brandneue Programm 2017 mit den besten Meeresabenteuern und Wassersportfilmen des Jahres. Die INTERNATIONAL OCEAN FILM TOUR bringt den Zuschauer mit bildgewaltigen Geschichten, inspirierenden Menschen und spektakulären Aufnahmen an den Ort, an dem alles Leben begann – ans Meer.

Mittwoch 21.06., Oscarnacht: MOONLIGHT

MOONLIGHT ist ein Entwicklungsroman, der in betörenden Bildern und mit mystisch aufgeladenen Szenen das Ringen um die eigene Selbstbestimmung zeigt. Der Oscar prämierte Film erzählt tiefgründig, ehrlich, klug und warmherzig eine Geschichtet, die berührt.

Donnerstag 22.06.: DREI VON SINNEN

Die Protagonisten werden live vor Ort sein! Bart und David stellen ihre Reisedoku persönlich auf der Seebühne vor.

„Haben wir den Mut, uns in wirklich Unbekanntes zu stürzen?“ Bart, David und Jakob stellen sich diese Frage und haben eine abenteuerliche Reiseidee: Zu Fuß und per Anhalter wollen sie die französische Atlantikküste erreichen, während einer nicht spricht, einer nichts hört und einer nichts sieht. Nach jeder Woche tauschen sie die Rollen. Auf ihrer außergewöhnlichen Reise erleben Sie lustige und urkomische Situationen, aber schon bald merken sie, dass diese Reise mehr ist als nur ein verrücktes Experiment. DREI VON SINNEN ist ein außergewöhnlicher Reisefilm über ein großes Abenteuer jenseits der eigenen Komfortzone.

Samstag 24.06.: DIE SCHÖNE UND DAS BIEST

Oscar-Preisträger Bill Condon hat die etwas verwickelte Romanze zwischen einem verwunschenen Prinzen und einer patenten Schönheit vom Lande mit atemberaubenden Spezialeffekten und viel Gefühl inszeniert. Makelloses Entertainment im besten Sinne des Wortes für alle, die sich gerne mal in Traumwelten entführen lassen wollen.

Montag 26.06.: EXPEDITION HAPPINESS

Mit seinem Film PEDAL THE WORLD wurde Felix Starck berühmt. Fast 200.000 Zuschauer haben seinen Dokumentarfilm im Kino gesehen. Nun ist er wieder on the road. Zusammen mit Freundin Mogli und seinem Hund Rudi begibt er sich auf eine Amerikareise, die ihn in einem umgebauten amerikanischen Schulbus von Alaska bis nach Argentinien führt. Ein Abenteuer und eine Suche nach dem Glück, jenseits aller ausgetretenen Pfade.