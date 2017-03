Make freedom great again! B.O.X.E.R. mit neuer Single „Freedom“ vom Album „Opium“ – Video out now

Auszeichnungen wie der Musik Express Style Award in der Kategorie Newcomer, Shows bei GQ, Michalsky, Marina Hörmanseder, Kooperationen mit Germanys Next Top Model und der Marke Stylight belegen den Status von B.O.X.E.R. als Speerspitze eines neuen deutschen Musikstils jenseits von Betroffenheits-Pop und Belanglosigkeits-Poeten.



B.O.X.E.R. ist nicht nur Musik – seit 2014 sind B.O.X.E.R. als multidimensionales Kunstprojekt unterwegs. B.O.X.E.R. verbinden Musik mit Kunst, Mode und Stil. Mit ihrem einzigartigen Indie-Electro Sound und ihrer Nähe zur Fashion Szene haben sie sich mit spektakulären Shows, künstlerischen Videos und Tracks den Ruf von underground heroen erworben. B.O.X.E.R. hat etwas zu sagen und tut dieses gerne in ihren Videos, wie das aktuelle Video zu „Freedom“ beweist.

Musikalisch ist B.O.X.E.R. jenseits des Mainstreams unterwegs. Ihrer Intuition folgend taucht die Band immer wieder an ungewöhnlichen Orten auf und so reist B.O.X.E.R. um die Welt und kooperiert mit lokalen Künstlern. Nach einem ersten Stop in Indien, wo das Video zu „Have Mercy“ entstand, reiste die Band im letzten Herbst nach Moskau sie das Video zur Single „Opium“ (Release 20.01.) drehte und ein Konzert gab. Nun kehrte die Band gerade aus Israel zurück, wo unter anderem das Video zur aktuellen Single „Freedom“ gedreht wurde. Es geht darum wie man im Wahnsinn des Alltags/ der Welt die eigene Freiheit findet – es hat eine sehr persönliche Message und wenn man genau hinsieht, findet man auch sehr klare Worte zu Trump.

Seht hier das neue Video zum Anthony Hamilton Cover „Freedom“ das die Frontfrau Anna-Maria Nemetz in den Blind Auditions von The Voice Of Germany direkt in die nächste Runde beförderte:

Am 24.02.17 veröffentlichten B.O.X.E.R. ihr Debütalbum „Opium“.