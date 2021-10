Miss 50plus Germany: Marielena Aponte ist Miss 50plus Germany 2022

In einem Finale voller Spannung und Emotionen konnte die 51–jährige aus Frankfurt die

prominente Jury mit ihrer Persönlichkeit überzeugen. Nun wartet eine aufregende Zeit

voller neuer Erfahrungen auf die studierte Diplom–Sprachwissenschaftlerin und aktuelle

Flugbegleiterin.



Marielena Aponte überzeugt durch starke Persönlichkeit

Oldenburg, 21. Oktober 2021. Nach einjähriger Pause konnte das diesjährige Finale von

Miss 50plus Germany im 5–Sterne–Superior Hotel Dollenberg im Schwarzwald stattfinden.

Beim großen Final–Showtalk, bei dem auch Gäste anwesend sein konnten, gaben die 10

Finalistinnen Einblicke über ihre Persönlichkeit, Gedanken und Visionen. Am Ende des

Abends überzeugte eine Frau die prominent besetzte Jury besonders: Marielena Aponte.

Als neue Miss 50plus Germany kann sich Marielena Aponte auf viele spannende Projekte

freuen. Im Vordergrund sollen dabei vor allem ihre ganz eigenen Ziele und Visionen stehen,

bei denen sie die Miss Germany Corporation unterstützen wird. Zudem freut sich die neue

Miss 50plus Germany über den Gewinn eines einwöchigen Aufenthalts im 5–Sterne–

Superior Hotel Dollenberg im Schwarzwald im Wert von 5.000 Euro, eine Magnetfeldmatte

vom diesjährigen Partner Bemer sowie eine Triple–Box von Elasten, die in diesem Jahr

ebenfalls wieder als Partner mit dabei waren.



Die 51–jährige Mutter von zwei Söhnen, die über sich sagt, dass Reichtum für sie Zeit und

Menschen sind, mit denen sie Neues erleben und wachsen darf, tritt somit die Nachfolge

von Tatjana Jünger an.



„Mit Marielena haben wir eine wunderbare Miss 50plus Germany gefunden. Sie verkörpert

unendliche Lebensfreude und überträgt ihre positive Ausstrahlung auch auf andere, genau

das suchen wir bei Miss 50plus Germany“, so Ralf Klemmer, geschäftsführender

Gesellschafter der Miss Germany Corporation.

Erstmalig: Das komplette Finale im Livestram

Erstmalig fand das Finale von Miss 50plus Germany im Rahmen eines Show–Talks statt

und schaffte somit mehr Raum für die Inhalte der Finalistinnen. In mehreren

Gesprächsrunden konnte so ein wertvoller Austausch entstehen, der der Jury, bestehend

aus Astrid Rudolph (Stylingexpertin), Elena Uhlig (Schauspielerin), Raphaela Ackermann

(Fernsehmoderatorin und Schwester von Thomas Gottschalk), Kathrin Behr & Stephanie

Gottmann (Redaktionsleitung der Zeitschrift MEINS) sowie Wolfgang Bosbach (Politiker

und Rechtsanwalt), die Entscheidung am Ende nicht leicht machte. Das komplette Finale

konnten die Zuschaueri:innen an diesem Abend live auf YouTube verfolgen.



„Wir freuen uns sehr über das Finale. Besonders freut mich zudem, dass wir es in diesem

Jahr geschafft haben, den Zuschauer:innen einen Blick auf die Werte jeder einzelnen

Finalistin zu verschaffen und zeigen, wofür jede der Frauen steht“, freute sich Ralf Klemmer

über den gelungenen Abend.



Über Miss Germany Corporation

Die Miss Germany Corporation (MGC) mit Hauptsitz in Oldenburg ist ein innovatives

Familienunternehmen in dritter Generation. 1999 sicherte sich die MGC die Exclusiv–

Rechte an dem Titel „Miss Germany“ beim Europäischen Markenamt und ist seitdem

alleiniger Veranstalter der Miss Germany Wahlen. Mittlerweile wird das

Familienunternehmen, welches Horst Klemmer gründete, durch Ralf Klemmer

(2.Generation) und Max Klemmer (3. Generation) in dritter Generation geführt.



Über Miss 50plus Germany

Die Marke Miss 50plus ist bereits seit zehn Jahren exklusiv beim Europäischen Markenamt

eingetragen. Die Miss Germany Corporation ist weltweit einziger Miss 50plus Veranstalter.