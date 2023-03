Musikproberäume im Schulneubau Ratzingerplatz – Jetzt bewerben

Bezahlbare Musikübungsräume sind knapp, daher realisieren das Kultur- und das Bildungsreferat gemeinsam in Schulneubauten Proberäume. Im Schulcampus Aidenbachstraße am Ratzingerplatz sind erstmals fünf Proberäume entstanden. Sie werden jetzt für den Belegungszeitraum ab Juli ausgeschrieben. Bewerbungen sind bis 23. März möglich. „Das ist eine großartige Kooperation, die hilft, mehr Musikübungsräume zu schaffen. Ich danke dem Bildungsreferat für die Offenheit bei der Planung und die gemeinsame Realisierung. Der Stadtrat hatte die Weichen dafür gestellt, damit dieser Zusatzbedarf berücksichtigt werden kann. Nun können sich Interessent*innen für die erste Vergabe bewerben“, freut sich Kulturreferent Anton Biebl.

„Unser Auftrag umfasst auch kulturelle Bildung. Zudem sind Schulen stets ein prägender Bestandteil ihres Quartiers. Daher fanden wir die Idee einer Kombination von Schule und Musikproberäumen hervorragend. In unseren Neubauvorhaben prüfen wir, was machbar ist. In der Grundschule Aidenbachstraße haben wir nun ein Auftaktprojekt erfolgreich realisiert – Fortsetzung folgt“, so Stadtschulrat Florian Kraus.

Das Kulturreferat betreut die fünf Musikprobenräume in der Grundschule Aidenbachstraße am Ratzingerplatz. In dem Neubau stehen vier Räume mit einer Größe von zirka 19 bis 25 Quadratmetern sowie ein Raum mit rund 40 Quadratmetern zur Verfügung. Zudem können zwei Lagerräume (zirka 6 und 12 Quadratmeter) gemeinschaftlich genutzt werden. Die Kaltmiete wird voraussichtlich zwischen 8 und 10 Euro pro Quadratmeter be- tragen. Die Proberäume werden jeweils für einen Zeitraum von fünf Jahren über ein Juryverfahren vergeben. Der Bezugstermin ist für Juli 2023 vorgesehen.

Bis Donnerstag, 23. März, können sich professionelle Musikschaffende – Einzelpersonen oder Ensembles – aus allen Musiksparten mit Wohnsitz (MVV-Gebiet) und Arbeitsschwerpunkt in München für den Belegungszeitraum ab Juli 2023 bis 2028 beim Kulturreferat der Stadt bewerben. Ausführliche Infos unter www.muenchen.de/kulturausschreibungen.