Nahrungsmittelunverträglichkeit: Was steckt dahinter?

Info-Veranstaltung der Hautklinik Thalkirchner Straße

Unterschiedlichste Gesundheitsbeschwerden werden auf den Verzehr von Nahrungsmitteln zurückgeführt. Doch wann ist es nur ein zufälliges, zeitliches Nacheinander, und wo gibt es tatsächlich einen ursächlichen Zusammenhang zwischen Beschwerden und Nahrungsmitteln? Im Rahmen der dermatologischen Vortragsreihe informiert Fachärztin Dr. Sarah Zierold alle Betroffenen und Interessierten am Mittwoch, 22. Mai 2024, ab 14.30 Uhr in der München Klinik Thalkirchner Straße (Thalkirchner Straße 48) über die wichtigsten Ursachen für Nahrungsmittelüberempfindlichkeiten. Die Referentin zeigt auch das diagnostische Vorgehen und therapeutische Möglichkeiten auf. Im Anschluss an den Vortrag besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Veranstaltung ist kostenfrei, eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig.

Mittwoch, 22. Mai ab 14.30 Uhr in der München Klinik Thalkirchner Straße, Kleiner Hörsaal