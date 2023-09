Neuer Datenrekord auf der Wiesn

28,5 Terabyte Daten am ersten Wochenende

Zehn Mast-Standorte und vier Zelt-Standorte stellen die Sonderversorgung sicher

200 Festnetz-Anschlüsse sorgen für eine reibungslose Logistik

Die Telekom hat am ersten Wiesn-Wochenende einen neuen Datenrekord aufgestellt. Im Netz der Telekom wurden an den ersten zwei Tagen 28,5 Terabyte an Daten übertragen und über eine halbe Millionen Gespräche geführt. Zum Vergleich: Mit dieser Datenmenge könnte die komplette Serie Monaco Franze rund 122 mal in 4k angesehen werden. Rund 30 Prozent des Datenumsatzes geht auf „Roamer“ zurück – das heißt durch Nutzer*innen aus fremden Netzen. 2022 wurden am ersten Wochenende 22,5 Terabyte und während der gesamten Festzeit 165 Terabyte übertragen.

Die Telekom setzt in diesem Jahr zum zweiten Mal 5G ein und sorgt damit für einen reibungslosen Ablauf bei der Datenübertragung: Zehn Mobilfunk-Masten und vier Standorte in Bierzelten versorgen die Gäste auf der Wiesn. Dieses Jahr steht für alle Mobilfunk-Antennen das schnelle Frequenzband 3,6 Gigahertz zur Verfügung. Die Kapazität dieser Sonderversorgung reicht aus, um eine mittelgroße Stadt mit Mobilfunk zu versorgen.

Und auch das Festnetz der Telekom spielt auf dem Oktoberfest eine wichtige Rolle. Für die Schausteller und Festwirte auf dem Festgelände stellt die Telekom knapp 200 Festnetz-Anschlüsse bereit, damit die Logistik einwandfrei funktioniert. Für diesen Zweck ist das Festgelände mit einem unterirdischen Kabelnetz ausgestattet.