Premiere „Dead Police State“ ab 21. Juli 2023 ab 21.07 auf Amazon Prime

In dem Kurzfilm DEAD POLICE STATE wird es düster, wild und dunkel – ein Kampf zwischen Schwarz und Weiß. Wesley TC Howard nimmt uns mit in die Geschichte eines koruppten Polizisten, der Jagd auf einen Straßenjungen macht.

In den Hauptrollen spielen Mario Wittmann (Polizist) und Caramello Lehmann (Straßenjunge).

Was wir zu DEAD POLICE STATE wissen sollten: Wesley TC Howard ging einen steinigen Weg, bevor er seine Passion fand. Niemand kann diese Geschichte von Schwarz und Weiß, Gut und Böse so gut erzählen, wie er. Denn nach Jahren auf der eher dunklen Seite des Lebens, krempelte er sein Leben um und unterstützte als Pädagoge die Kids, die auf der Straße leben und half ihnen, von dort wieder weg zu kommen. All diese Erlebnisse verarbeitet er seit mittlerweile 10 Jahren in seinen Filmen. Er kann nachfühlen und empfinden, er kann ver- und aufarbeiten, er versteht das Leben auf der Straße und kann innerhalb des Kurzfilms den Zuschauer in seinen Bann ziehen und mitnehmen. Ganz aktuell entwickelt Howard eine Serie, die er mit SENATOR produzieren wird.

Dass seine Filme sehr erfolgreich sind, zeigen u.a. die Auszeichnungen und Nominierungen für „Madleen“, hier gewann er u.a. im Venice Shorts Film Festival in der Kategorie BESTE REGIE.

Der Film bietet dem Zuschauer große Bilder, die er sonst nur aus Hollywoodproduktionen kennt und wichtig dabei ist, dass es finanziell das Gegeteil einer Hollywood Produktion war. Gedreht wurde im bayerischen Nürnberg. Wie es Howard dennoch immer wieder gelingt, mit den kleinsten Mitteln diese Bilder zu erschaffen, bleibt sein Geheimnis und

sein persönliches Talent und Können. Was auf der Hand liegt und alle bestätigen: Es ist seine unverwechselbare, ehrliche und aufrichtige Art, die ihm immer die passenden Schauspieler vor die Kamera bringt.

Bei DEAD POLICE STATE ist ihm mit Caramello Lehmann und Mario Wittmann wieder

ein Glücksgriff gelungen.