REKORD!!! Ed Sheeran schreibt Chartgeschichte

Erstmalig gelingt es einem Künstler, alle Songs eines Albums gleichzeitig auch in den Song Charts zu platzieren. Somit mutieren in diesem Fall die Songcharts zu den Sheeran-Charts. Angeführt wird diese Parade der 16 Deluxe Albumtracks von „Shape Of You“, zum neunten Mal in Folge der populärste Song. „Castle On The Hill“ kehrt zurück auf seine bisherige Höchstposition #2. Zu den drei schon platzierten Songs gesellen sich 13 neue in der Chartwoche 10. Angeführt von „Galway Girl“ auf #19 und „Perfect“, einem der beiden Songs, die er komplett alleine geschrieben hat, auf #27. Insgesamt notieren fünf Songs des britischen Rotschopfs in der oberen Charthälfte. Nebenbei bringt Ed Sheeran die spanische Stadt „Barcelona“ wieder in die Charts. Das Duett von Queen-Sänger Freddie Mercury mit Operndiva Montserrat Caballé war gleich zweimal notiert. 1988 reicht es zu #47, die Wiederveröffentlichung anlässlich der 1992er Olympiade in Barcelona erreichte #32. Ed Sheerans Song gleichen Namens debütiert auf #88. Und seine Co-Autorin von „Dive“ (neu auf #59), die Amerikanerin Julia Michaels, landet ihr eigenes Chartdebüt mit „Issues“ auf #94.

Quelle: media control GmbH

