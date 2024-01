Samsung stellt die neuen Modelle der Galaxy A-Serie vor

Samsung verkündet den Verkaufsstart seiner neuen Smartphones der Galaxy A-Serie. Den Start macht das Samsung Galaxy A05s am 5. Januar, gefolgt vom Galaxy A25 5G am 12. Januar und dem Galaxy A15 und Galaxy A15 5G am 16. Februar.

Mit den neuen Geräten der Galaxy A-Serie von Samsung können Nutzer*innen nun noch mehr leistungsstarke Funktionen genießen. Mit einer modernen, hochwertigen 50 MP-Kamera werden aus Schnappschüssen beeindruckende Aufnahmen. Dank der Triple-Hauptkamera mit Weitwinkel oder Ultra-Weitwinkel für Panorama-Fotos sowie einem Makroobjektiv für scharfe Nahaufnahmen kommen Hobby-Fotograf*innen voll auf ihre Kosten. Und mit der 13 MP-Frontkamera in allen Modellen werden auch Selfies oder Videotelefonate zum Hingucker.

Darüber hinaus bieten die neuen Smartphones der Galaxy A-Serie mit einer Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz1 eine leistungsstarke Performance. Das Super AMOLED Display2 beim Galaxy A15, Galaxy A15 5G und Galaxy A25 5G zeigt kontrastreiche und klare Farben und ermöglicht flüssiges Scrollen – für ein beeindruckendes Seherlebnis in Full HD+.

Der leistungsstarke 5.000 mAh Akku3 sorgt für ein zuverlässiges Nutzungserlebnis und kann mittels Schnellladefunktion4 Ladepausen verkürzen – für ungestörtes Streaming oder Gaming. Dank des großen internen Speichers sind zudem Musikalben, Videos und Lieblingsspiele immer mit dabei. Und reicht dieser doch mal nicht aus, lässt sich der Speicherplatz auf den neuen Galaxy A-Smartphones mit einer micsoSD-Karte um bis zu 1 TB erweitern.

Alle Smartphones der Galaxy A-Serie kommen im gewohnten harmonischen und klaren Design und bringen Farbe in den Alltag: Von Yellow über Blue bis hin zu Blue Black ist für jeden Geschmack etwas Passendes dabei.

Verfügbarkeit

Das Samsung Galaxy A05s mit 64 GB ist ab dem 05. Januar in der Farbe Black für 159,00€ erhältlich sein.

Das Samsung Galaxy A25 5G mit 128 GB wird ab dem 12. Januar im Einzelhandel und im Samsung Onlineshop auf samsung.com verfügbar sein. Es wird in den Farben Blue Black, Yellow und Blue für 299,00€ erhältlich sein.

Ab dem 16. Februar kommen auch das Samsung Galaxy A15 und Galaxy A15 5G in den Handel. Das Galaxy A15 5G 128 GB wird in den Farben Blue Black, Blue und Yellow ab einem Preis von 229,00€ erhältlich sein. Das Galaxy A15 128 GB wird in der Farbe Blue Black ab 199,00€ verfügbar sein.

1 Samsung Galaxy A25 5G 16,42 cm / 6,5 Zoll FHD+ Super AMOLED, 120Hz, Samsung Galaxy A15 & A15 5G 16,39 cm / 6,5 Zoll FHD+ Super AMOLED, 90 Hz und Samsung Galaxy A05s 17,08 cm / 6,7 Zoll FHD+ TFT, 90 Hz

2 Displaydiagonale gemessen im vollen Rechteck und ohne Berücksichtigung der abgerundeten Ecken. Der tatsächlich nutzbare Bildschirmbereich ist weiter durch den Bereich der Kamera verringert.

3 Die mAh-Angabe bezieht sich auf den typischen Wert der Akkukapazität, der unter Laborbedingungen ermittelt wurde. Die nach der einschlägigen Norm IEC 61960 ermittelte (Mindest-)Kapazität beläuft sich auf einen geringeren Wert. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Netzwerkumgebung, Nutzerverhalten und anderen Faktoren variieren.

4 Nur mit optional erhältlichem Schnellladeadapter verfügbar