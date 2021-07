Sarah Jäger – Die Bayerische Bierkönigin lernt anzapfen

Am 20. Mai wurde in einem spannenden Finale, das erstmals online stattfinden musste, Sarah Jäger als neue Bayerische Bierkönigin gewählt. Die 31-jährige Sarah kommt aus Schwandorf in der Oberpfalz und ist die 11. Bayerische Bierkönigin. Zu den “Amtspflichten” der Bayerischen Bierkönigin gehört es, ein Fass Bier sach- und fachgerecht anzuzapfen und dem Publikum anschließend ein euphorisches “Ozapft is!” entgegenzuschmettern!

Auch wenn diese Amtszeit etwas anders sein wird – sicherlich wird auch sie ihr Können beim Anzapfen eines Holzfasses immer wieder unter Beweis stellen müssen.

Gerade vor Publikum und im Scheinwerferlicht der Medien ist eine sichere Hand und viel Selbstvertrauen gefragt, bevor die ersten Maßkrüge gefüllt werden können.

Vor den großen Sudkesseln im Paulaner am Nockherberg wurde nun die frisch gekrönte Bayerische Bierkönigin Sarah Jäger in die hohe Kunst des Anzapfens eines Holzfasses eingewiesen. Nach drei kräftigen Schlägen hieß es “O’zapft is!”.