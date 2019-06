So günstig ist der Nahverkehr in München

Wo ist Bus-, Tram- und U-Bahnfahren am günstigsten? In der bayerischen Landeshauptstadt zahlen Fahrgäste für die Wochen- und Monatskarte im Nahverkehr am wenigsten. Generell unterscheiden sich die Preise pro Ticketart je nach Stadt erheblich. So lautet das Ergebnis des ADAC Preisvergleichs zum ÖPNV in 21 deutschen Städten.

m Münchner Stadtgebiet kostet die Monatskarte 55,20 Euro, in Hamburg hingegen 109,20 Euro – das entspricht einer Differenz von fast 98 Prozent. Die anderen Verkehrsverbünde verlangen im Durchschnitt 77,50 Euro. Auch das Wochenticket ist in der bayerischen Landeshauptstadt mit einem Preis von 15,40 Euro am günstigsten, in Berlin zahlt man knapp 95 Prozent mehr, nämlich 30 Euro. Der Durchschnittspreis aller Städte liegt bei 25,87 Euro.

Werbung / Anzeige

ADAC fordert Ausbau des ÖPNV-Streckennetzes und -Angebots in München

Darüber hinaus sind in München auch die Preise der übrigen beim Vergleich herangezogenen Ticketarten moderat und liegen nahe dem Durchschnitt aller Verkehrsverbünde: Tageskarte für Erwachsene (6,70 Euro/ Ø 7,02 Euro), Kurzstrecke für Erwachsene (1,50 Euro/ Ø 1,70 Euro), Einzelfahrten für Erwachsene (2,90 Euro/ Ø 2,74 Euro) und Kinder (1,40 Euro/ Ø 1,53 Euro) sowie Fahrradmitnahme-Gebühr (3,00 Euro/ Ø 2,25 Euro). „Das Ergebnis ist sowohl für München als auch für dessen Fahrgäste sehr erfreulich. Allerdings darf sich die Landeshauptstadt jetzt nicht auf den Lorbeeren ausruhen, sondern sollte das Streckennetz und Angebot weiterhin kontinuierlich ausbauen, um der steigenden Mobilitätsnachfrage gerecht zu werden“, fordert Alexander Kreipl, verkehrs- und umweltpolitischer Sprecher beim ADAC Südbayern. Zwar sind die in München zum 15. Dezember geplanten neuen Preise noch nicht berücksichtigt. Allerdings werden Kunden nach Informationen des ADAC auch nach der Preisreform für eine Monatskarte den günstigen Preis von 55,20 Euro zahlen.

Sogenannte eTarife gibt es bereits in Karlsruhe und Mannheim. Hier bezahlen Nutzer keine festen Preise, sondern kilometergenau nach Luftlinie. Berechnet wird in Karlsruhe ein Grundpreis von einem Euro, in Mannheim von 0,80 Euro. Dazu kommen in Karlsruhe 0,25 Euro, in Mannheim 0,20 Euro pro Kilometer.

Im Rahmen des Preisvergleichs hat der ADAC die Preise der sieben relevantesten Ticketarten im jeweiligen Stadtgebiet deutscher Städte über 300.000 Einwohner erhoben. Recherchiert wurden die Preise jeweils auf den Webseiten der Verkehrsverbünde im Zeitraum vom 8. Januar bis zum 3. Mai 2019.

Für Verbraucher kann es sich lohnen, nach speziellen Ticket-Varianten und Sonderregelungen zu suchen. Oder über die jeweiligen Apps oder Webseiten digital zu zahlen.

Für Verbraucher kann es sich lohnen, nach speziellen Ticket-Varianten und Sonderregelungen zu suchen. Oder über die jeweiligen Apps oder Webseiten digital zu zahlen. Ausführliche Informationen zum Thema gibt es unter www.adac.de/preisvergleich_oepnv.