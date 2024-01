Soundcheck in der LUISE – der Bandcontest der LHS München – Bewerbungsfrist noch bis 10. März!

Am Freitag, dem 12. April 2024, findet der Bandcontest „Soundcheck in der LUISE“ statt.

Musiktalente aus ganz München können sich bis zum 10. März 2024 bewerben! Zu gewinnen gibt es unter anderem weitere Auftritte und ein Radiointerview. Stellt euch eurem Publikum und der Jury!

Der Bandcontest des Kulturreferates der Landeshauptstadt München macht Station in der

LUISE!

Seit 2015 tourt der „Soundcheck“ durch die Stadtteile und bietet Münchens Musiktalenten

jährlich in einem anderen Stadtviertel Gelegenheit, sich vor großem Publikum zu präsentieren: nach Giesing, Aubing, Fürstenried, Milbertshofen, dem Glockenbachviertel und dem Westend ist er in diesem Jahr in der LUISE zu Gast, dem Münchner Stadtteilkulturzentrum für die Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt und Sendling.

Das Kulturzentrum LUISE

2024 findet der zum Kultevent avancierte Münchner Wandercontest als „Soundcheck in der

LUISE“ im Stadtteilkulturzentrum LUISE in der Ruppertstr. 5 statt.

Die Betreiber*innen beschreiben ihr Haus und ihre Arbeitsschwerpunkte wie folgt: „Das LU steht für Ludwigsvorstadt, das I für Isarvorstadt und SE für Sendling. Wir machen Programm von und mit unserer Nachbarschaft und über den Tellerrand hinaus. Bei uns gibt es Lesungen, Konzerte, Theater, Kinderprogramm und kreative Workshops zum Mitmachen.

LUISE ist von allen für alle!“.

Das vom Trägerverein Glockenbachwerkstatt e.V. betriebene Stadtteilkulturzentrum, das

erst im Juli 2021 eröffnet wurde, ist schon jetzt fester Bestandteil der Münchner Kulturszene und hat bereits mehrfach lokalen Nachwuchs-Bands eine Bühne angeboten.

Weitere Informationen unter www.luise-kultur.de.

Voraussetzungen

Der „Soundcheck in der LUISE“ bietet Bands und Solist*innen aus ganz München und dem

S-Bahnbereich die Chance, mit ihren Eigenproduktionen vor großem Publikum aufzutreten.

Ob jung oder alt, ob Rock, Pop, Hip-Hop, Jazz, Soul, Funk, Folk, Ska, Reggae oder Blues o.ä. – gesucht werden Münchner Talente der verschiedensten Musikrichtungen.

Bewerbungen gehen bitte bis Sonntag, 10. März 2024, per Mail oder postalisch mit

mindestens zwei Musikstücken plus aussagekräftigem Profil und Foto der Band oder der

Solointerpret*innen an Bang Bang! Concerts (Kontaktdaten siehe unten).

Achtung: Coverbands können am Bandcontest nicht teilnehmen!

Aus allen Einsendungen wählt eine Jury, die sich aus Expert*innen der verschiedenen

Musikbusinessbereiche und der Stadtteilkultur zusammensetzt, vier Bands / Solointerpret*innen aus, die am 12. April im Kulturzentrum LUISE gegeneinander antreten.

Wer wird Jury und Publikum am meisten für sich begeistern können?

Das Finale

Das Bandcontest-Finale mit den von der Jury ausgewählten Finalist*innen findet am Freitag, dem 12. April 2024, im Kulturzentrum LUISE, Ruppertstraße 5, 80337 München

statt. Einlass ist ab 19:30 Uhr, los geht es um 20:00 Uhr.

Der Eintritt ist frei!

Bewerbungen mit Betreff „Soundcheck im Westend“ an:

contact@bangbangconcerts.de

oder an:

Bang Bang! Concerts

Landsberger Straße 404

81241 München

oder per Upload auf www.soundcheck-in.de

Die Jury

In der Jury vertreten sind: Dirk Wagner (Redakteur), Manuel Peuker ( Stadtteilkulturzentrum LUISE), Michael „Beli“ Hennig (Kulturschaffender, angefragt) und Caro Kelley (Münchner Songwriterin und Profimusikerin).

Die Preise:

Zu gewinnen gibt es unter anderem einen Auftritt bei Munich Rocks!, weitere Auftritte und

ein Radiointerview.

Der „Soundcheck in der LUISE“-Bandcontest ist eine Veranstaltung des Kulturreferates der

Landeshauptstadt München und wird durchgeführt vom Kooperationspartner Bang Bang!

Concerts. Mit freundlicher Unterstützung des Glockenbachwerkstatt e.V..