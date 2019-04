Spritpreise im März auf Jahreshoch

Die Preise für Diesel und Super E10 sind im März im Vergleich zum Vormonat deutlich gestiegen.

Laut der monatlichen Marktauswertung des ADAC kostete ein Liter Super E10 im bundesweiten Durchschnitt 1,357 Euro, das sind 3,2 Cent mehr als im Februar. Der Preis für Diesel stieg gegenüber dem Vormonat um 1,2 Cent auf 1,265 Euro.

Am günstigsten konnten Autofahrer E10 am 6. März tanken, ein Liter kostete im bundesweiten Tagesmittel 1,338 Euro. Im Gegensatz dazu wurden am teuersten Tanktag, dem 29. März, 1,393 Euro je Liter Super fällig. Diesel hatte sein Preishoch am 10. März mit 1,273 Euro und den niedrigsten Stand (1,251 Euro) am letzten Tag des Monats. Damit ist der März sowohl hinsichtlich seiner Durchschnittspreise als auch seiner Höchststände bei beiden Kraftstoffsorten der bislang teuerste Monat dieses Jahres.

Informationen zum deutschen Kraftstoffmarkt gibt es unter www.adac.de/tanken. Auskunft über die Spritpreise an den deutschen Tankstellen bietet auch die Smartphone-App „ADAC Spritpreise“.