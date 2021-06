Traditionsbiergarten Menterschwaige wird zu Münchens BBQ Hotspot

Grill- und BBQ-Profi Josh Jabs verwöhnt die Gäste mit BBQ vom XXL Smoker und Grillspezialitäten

Es wird heiß – die Wirtefamilie Johanna und Christian Schottenhamel setzt neue Maßstäbe in der Grillkultur. Mit Josh Jabs hat sich der Gutshof Menterschwaige ein echtes Grill- und BBQ-Schwergewicht geholt. Die Gäste des Selbstbedienungs-Biergartens kommen zukünftig von Donnerstag bis Sonntag in den Genuss feinsten BBQ’s und vieler weiterer Highlights rund um das Thema BBQ.

Josh Jabs gehört mit Sicherheit zur Crème de la Crème der deutschen Grill- und BBQ-Szene. Neben zahlreichen TV-Auftritten (u.a. Kabeleins, SAT.1, rbb) begeisterte er bereits Jahrhundertkoch Eckhart Witzigmann, der seine gegrillten Steaks eine „kulinarische Sensation“ nannte. Unter anderem ist er der Erfinder der exklusivsten Grills der Welt (HaJaTec), amtierender Weltrekordhalter, Fleischsommelier und Buchautor.

Der Beefclub-Gründer Jabs beherrscht wie kein anderer das Grill- und BBQ Handwerk. Für Fleischliebhaber bietet der Wahl-Züricher nicht nur eine Vielzahl an kulinarischen BBQ-Köstlichkeiten vom Smoker, sondern demnächst auch gut gereifte Steaks vom Grill. Dabei legt Josh Jabs größten Wert auf beste Qualität und Zubereitung.

Ebenfalls geplant sind Gerichte vom Smoker für das TO GO Geschäft sowie Grillkurse und Fleischseminare.

Christian Schottenhamel, Wirt der Menterschwaige: „Ich freue mich sehr, dass wir Josh Jabs als Experten für unseren neuen BBQ-Hotspot gewinnen konnten. Neben den regulären Biergarten-Gerichten haben wir in den letzten Wochen einen Test mit ausgewählten BBQ Spezialitäten gefahren. Als besonderes Highlight in der Menterschwaige zeichnen sich jetzt bereits Pulled-Pork und Pulled Beef mit Cole Slaw ab. Die Resonanz war überwältigend, so dass wir nun mit dem XXL Smoker das Sortiment erweitern wollen.“

Besonderes Highlight: Der Smoker gehört zu den Größten seriengebauten Deutschlands und wiegt 1,7 Tonnen.