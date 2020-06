Trickdiebstahl durch Teppichverkäufer in Obergiesing

Am Dienstag, 16.06.2020, gegen 14:00 Uhr, klingelte ein unbekannter Mann an der Wohnungstür einer 63-jährigen Münchnerin im Bereich des Wettersteinplatzes. Der Mann

gab an, Teppichverkäufer zu sein und führte in der Wohnung Verkaufsgespräche mit der

63-Jährigen durch.

Im Verlauf des Gesprächs erzählte der Mann zudem, dass er sich derzeit in einer finanziellen Notlage befinden würde. Daraufhin übergab ihm die Münchnerin einen Teil ihres Schmucks und kaufte damit einen Teppich.

Als der Unbekannte die Wohnung verlassen hatte, bemerkte die 63-Jährige, dass ihr eine Uhr entwendet worden ist. Es entstand ein Schaden von ca. Tausend Euro. Sie erstattete am nächsten Tag Anzeige bei der Polizei, die die weiteren Ermittlungen wegen Betrug

und Diebstahl übernommen hat.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 50-60 Jahre alt, ca. 160-170 cm groß, untersetzt, breite Statur, schwarze Haare, kein Bart, sprach hochdeutsch, wortgewandt. Er war bekleidet mit einem weißen Hemd, schwarzer Anzugshose, trug blauen Mundschutz unterhalb der Nase

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 65, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.