Update 19.04.: Entwicklung der Coronavirus-Fälle in München

In München wurden für Sonntag, 18. April, 185 neue Corona-Fälle (einschließlich 13 Nachmeldungen) und 0 weitere Todesfälle gemeldet. Insgesamt sind in der Landeshauptstadt damit bislang 64.437 Infektionen bestätigt. In dieser Zahl enthalten sind 58.858 Personen, die bereits genesen sind, sowie insgesamt 1.148 Todesfälle.