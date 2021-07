Via Paradiso: Neuer Weitwanderweg rund um den Millstätter See

Der „Via Paradiso” am Millstätter See in Kärnten startet heuer in seine erste Wandersaison. Er gilt als Geheimtipp für jene, die auf der Suche nach stillen Urlaubsmomenten, unberührter Natur sowie magischen See- und Bergberührungen® sind. In vier Tagen wandern Gäste 55 Kilometer – stets mit Blick auf die umliegende Bergwelt und den Millstätter See. Tipp für Romantiker: Wer hier Urlaub macht, kommt den Sternen zum Greifen nahe. Die „Biwak unter den Sternen. Rifugio sotto le stelle.” machen es möglich. Die Hütten sind aus Lärchen- oder Zirbenholz gebaut. Ihre großen Panoramafenster bieten einen freien Blick auf Berge und See. Übrigens: Besucher können den Weitwanderweg auch verkürzen und sich einzelne Etappen auswählen – über das Info- und Buchungscenter lässt sich die Reise individuell planen. Ein Traumurlaub ganz nach dem Motto: „Das Paradies ist nie woanders, aber hier ist es immer noch ein bisschen näher.“ www.millstaettersee.com