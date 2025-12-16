Vinyl-Jahrescharts 2025: Taylor Swift holt den Doppelsieg

Déjà-vu in den Offiziellen Deutschen Vinyl-Jahrescharts, ermittelt von GfK Entertainment: Taylor Swift landet nach 2024 erneut die erfolgreichste Schallplatte – doch nicht nur das. Platz eins für „The Life of a Showgirl“ und Platz zwei für den Vorjahresabräumer „The Tortured Poets Department” bedeuten sogar den Doppelsieg. Hinter dem US-Superstar schnappen sich Linkin Park mit ihrem Longseller „From Zero“ die Bronzemedaille.

Vor allem Sängerinnen setzten in den vergangenen zwölf Monaten viele Platten ab. Dank Taylor Swift, Billie Eilish („Hit Me Hard And Soft“, vier), Sabrina Carpenter („Man‘s Best Friend“, fünf) und Lady Gaga („Mayhem”, sechs) belegen weibliche Artists insgesamt fünf der ersten sechs Positionen. Die beliebtesten deutschsprachigen Werke sind die Rammstein-Werkschau „XXXIII“ (neun), die 25-Jahre-Jubiläumsedition zu „Unsterblich“ (Die Toten Hosen, elf) sowie das neue Sondaschule-Album „Wir bleiben wach“ (13).

Die Offiziellen Deutschen Vinyl-Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie (BVMI) ermittelt. Basis der monatlichen Hitlisten sind die Verkaufs- bzw. Nutzungsdaten von ca. 2.600 Händlern/Filialen.