Vortrag „Schutz vor Cyberdrohungen“ – Jetzt anmelden

IT-Sicherheit ist angesichts zunehmender Hackerangriffe heute von entscheidender Bedeutung, unabhängig von der Unternehmensgröße. Die kostenfreie Vortragsreihe „Aus der Praxis für die Praxis“ des Münchner Beschäftigungs- und Qualifizierungsprogramms (MBQ) lädt deshalb ein zum Vortrag „Schutz vor Cyberdrohungen: Effektive Strategien für kleine Unternehmen“. Bernhard Kux, Referent für Informations- und Kommunikationswirtschaft bei der IHK für München und Oberbayern, wird darüber informieren, welche konkreten Schutzmaßnahmen man ergreifen kann, um die Wahrscheinlichkeit eines Angriffs zu reduzieren und ein Unternehmen effektiv für den Fall eines Angriffs zu wappnen. Die Veranstaltung steht allen Interessierten offen, richtet sich aber vor allem an kleinere und mittelständische Unternehmen. Sie findet statt am Donnerstag, 24. August, 18 Uhr, im Referat für Arbeit und Wirtschaft, Herzog-Wilhelm-Straße 15. Aufgrund begrenzter Plätze wird bereits jetzt um Anmeldung bis 21. August gebeten per E-Mail an unternehmensschulung.raw@muenchen.de.

Der Veranstaltungsort ist barrierefrei zugänglich.