„Your Song“ ist meistgestreamtes Elton John-Lied

24.03.2017. – Sir Elton John feiert an diesem Samstag seinen 70. Geburtstag. Der britische Superstar, der 1998 zum Ritter geschlagen wurde und zu den erfolgreichsten Interpreten überhaupt zählt, war hierzulande vor allem in den 70ern, 80ern und 90ern erfolgreich. Dass seine Lieder auch heutzutage nichts an Faszination eingebüßt haben, zeigt nun eine Sonderauswertung von GfK Entertainment, die Elton Johns meistgestreamte Titel der vergangenen Jahre auflistet. Ganz oben in der Hitliste, die Musik-Streams in Deutschland seit 2013 berücksichtigt: „Your Song“. Der Ohrwurm erschien 1970 und war einer der allerersten Hits des Sängers.

„Rocket Man (I Think It’s Going to Be a Long, Long Time)“ stürmte als erster Elton John-Titel in die Offiziellen Deutschen Charts und erreicht in der Streaming-Auswertung die zweite Stelle. Das am dritthäufigsten gestreamte Lied des Popgiganten heißt „Can You Feel The Love Tonight“ und stammt aus dem Soundtrack zum Disney-Film „Der König der Löwen“. Auf den Positionen vier und fünf rangieren „I’m Still Standing“ und „Step Into Christmas“. Der Welthit „Candle in the Wind“, ursprünglich zu Ehren Marilyn Monroes, später Prinzessin Dianas geschrieben, steht an achter Stelle.

Insgesamt brachte Elton John im Laufe seiner Karriere 50 Songs und 37 Alben in den Offiziellen Deutschen Charts unter, von denen „Nikita“ und „Candle In The Wind 1997“ (Single) bzw. „Your Songs“ und „The One“ (Album) Platz eins erreichten. Rechnet man sämtliche Platzierungen zusammen, mischte der Engländer über 1.000 Mal die Hitlisten auf.

