100. Ehliz-Tor besiegelt Sieg der Red Bulls bei den Kölner Haien

KEC – RBM 1:5 | Bittner: „Vor dem Tor hat es klick gemacht“

Der EHC Red Bull München feierte am 14. Spieltag der PENNY DEL einen 5:1-Auswärtserfolg (1:1|2:0|2:0) bei den Kölner Haien. Vor 17.626 Zuschauern in der Lanxess Arena trafen Chris DeSousa, Patrick Hager, Nico Krämmer, Yasin Ehliz und Austin Ortega für das Team von Trainer Toni Söderholm.

Spielverlauf

Stürmischer Start, und nach nicht einmal 90 Sekunden gab es das erste Powerplay für die Red Bulls. Mit Folgen: DeSousa bugsierte Jonathon Blums Schuss zum 1:0 für München ins Haie-Tor (3.). Während Kölns Goalie Mirko Pantkowski auch weiter genug zu tun bekam, bremsten die Red Bulls ihre Gastgeber mit konzentrierter Defensivarbeit zunächst immer wieder aus. Bis zur 18. Minute. Da traf Gregor MacLeod zum Ausgleich für Köln und 1:1-Pausenstand in den Winkel.



In Drittel zwei stand erst einmal Münchens Torhüter Mathias Niederberger im Blickpunkt – und stets goldrichtig. Etwa in Minute 29 zweimal gegen Ex-Kollege Justin Schütz. Dann schlugen die Red Bulls doppelt zu. Langer Pass Ryan McKiernan auf Maxi Kastner, der quer zu Hager (30.) – direkt und 2:1. 36 Sekunden später schoss Krämmer die Scheibe nach mustergültiger Vorarbeit von Andi Eder zum 3:1 in den Kölner Knick (31.). Nun schnappten die Haie wütend nach dem Anschluss, bissen aber zweimal auf Alu. Ergebnis nach 40 Minuten: 3:1 für den Meister aus München.



Im Schlussabschnitt hatte Köln die ersten Chancen, doch Niederberger parierte, was aufs Tor kam. Dazu half der Pfosten München ein drittes Mal. Ab Minute 48 ließen sich auch die Red Bulls gelegentlich wieder gefährlich in der Offensive blicken, überstanden Unterzahlsituationen und bogen mit ihrer Zwei-Tore-Führung auf die Zielgerade ein. Als Trevor Parkes in der 57. Minute auf die Strafbank musste, nahm Köln den Torhüter vom Eis. Aber statt des Anschlusstreffers gab es das Jubiläumstor: Ehliz erzielte mit seiner 100. DEL-Bude im Red-Bulls-Trikot das 4:1 für München (57.). Ortega stellte noch den 5:1-Endstand durch ein technisches Tor aufgrund eines Kölner Schlägerwurfes her (60.).



Dominik Bittner:

„Es war ein hart umkämpftes Match. Beide Mannschaften haben einfach und kampfbetont gespielt. Wir waren in der Defensive ein bisschen besser und vor dem Tor hat es klick gemacht. Ich hoffe sehr, dass wir den Dreh jetzt raus haben.“

Tore:

0:1 | 02:27 | Chris DeSousa

1:1 | 17:34 | Gregor MacLeod

1:2 | 29:36 | Patrick Hager

1:3 | 30:12 | Nico Krämmer

1:4 | 56:34 | Yasin Ehliz

1:5 | 59:31 | Austin Ortega

Zuschauer:

17.626