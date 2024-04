12. Patiententag „Wissen gegen Krebs“ am 20. April in München

Das Tumorzentrum München und das Patientenhaus des CCC München laden gemeinsam mit der Bayerischen Krebsgesellschaft e.V. und lebensmut e.V. am 20. April zu Vorträgen, Diskussion und Workshops für Krebspatienten und Angehörige ein.

Unter dem Motto „Wissen gegen Krebs“ veranstalten das Tumorzentrum München, das Patientenhaus des Comprehensive Cancer Centers (CCC) München in Kooperation mit der Bayerischen Krebsgesellschaft und lebensmut e.V. am Samstag, 20. April, von 09:15 Uhr bis 15.30 Uhr den 12. Patiententag. Experten der vier Organisationen und verschiedener Fachrichtungen laden Krebspatienten und Angehörige sowie Interessierte im Rahmen des 12. Patiententages zu Vorträgen und Diskussionsrunden zu den Themen Ernährung bei Krebs, Komplementärmedizin, Psychoonkologie, psychosoziale Aspekte, Bewegung und Selbsthilfe ein.

Von 10 Uhr bis 13 Uhr stehen Vorträge und Diskussionen im Hörsaal des Walther-Straub-Instituts für Pharmakologie und Toxikologie in der Schillerstraße, Ecke Nußbaumstraße auf dem Programm. Nach einer kurzen Pause mit vielen Informationsmöglichkeiten finden von 14 bis 15.30 Uhr Workshops in den Räumen des nahegelegenen Patientenhauses in der Pettenkoferstraße 8a (3. Stock) statt. Hier bekommen die Teilnehmenden praxisnah Einblicke zu Ernährung bei Krebs, Komplementärmedizin, Sozialrecht, Achtsamkeit, Bewegung, Rezidivangst und Schmerztherapie.

Patienten, Angehörige und sonstige Interessierte haben außerdem im Rahmen eines „Tags der offenen Tür“ die Möglichkeit, die verschiedenen Organisationen des Patientenhauses kennenzulernen und sich unverbindlich auszutauschen.

Auf der Homepage der Veranstaltung erhalten Interessenten weitere Informationen zum Ablauf und zur Anmeldung: 12. PATIENTENTAG 2024 | Tumorzentrum (ccc-muenchen.de).

Die Veranstaltung ist für alle Teilnehmer kostenfrei. Um eine Anmeldung bis Freitag, 19. April, per Telefon oder per E-Mail wird gebeten.